Un Waha - Odeigne décisif pour le maintien

Houffaloise 0 – Érezée 1

Les champions concèdent un nouveau revers en confirmant qu’ils ont levé le pied depuis leur titre. " La victoire n’est finalement pas usurpée , pense le coach visiteur Nicolas Walhain. On a assisté à un match sans grand rythme où Houffaloise a joué avec un bloc bas, avec beaucoup de duels dans l’entrejeu ." Toutefois, les visités s’offrent une belle opportunité quand une frappe de Brichet force Marchais à la parade. Juste avant la pause, Fievet est accroché dans le rectangle et se fait justice (0-1). À la reprise, un corner de Brichet force Marchais à la parade alors qu’Érezée se montre dangereux en contre. Le score ne bougera plus.

Compogne 1 – Roy 0

Troisième succès pour les Lièvres. " On avait déjà connu du mieux face à Melreux et on ne peut que se satisfaire de la victoire sous le bon arbitrage de Roland Closon, le délégué visiteur, se félicite le président Daniel Lapraille. On n’a rien lâché et Roy a sans doute été surpris par notre motivation. "

Le seul but de la rencontre tombera à la 35' quand Hartman fait parler son jusqu’au-boutisme pour ouvrir la marque (1-0). Après la pause, H. Closon croit à l’égalisation, mais Dominique sauve la mise in extremis.

Marloie B 2 – Melreux-H. 4

Les Melreusiens profitent de ce succès pour prendre la deuxième place à Nassogne. Pourtant, c’est Marloie qui ouvre la marque des œuvres de Chollot (1-0). La réplique ne se fait pas attendre avec des visiteurs qui inversent totalement la tendance grâce à R. Leboutte, Borrey et Englebert (1-3). Peu avant l’heure, Chollot transforme un penalty pour tenter de susciter le doute du côté de Marloie, mais Borrey rassure tout le monde dans la finale (2-4).

Nassogne 0 – Waha-M. 0

Les Nassognards sont affaiblis avec quatre titulaires absents, après les nombreuses cartes jaunes reçues à Érezée. Roisin fait parler son talent durant le premier acte pour maintenir un score vierge. Après la pause, Philippe et Peeters se présentent aussi face au gardien visiteur, qui a le dernier mot. Il reste dix minutes à jouer quand Rahir profite d’un ballon mal repoussé, mais Duterme sauve sur la ligne.

Odeigne 3 – Harre-M. 2

Les points de l’espoir pour les Nordistes, qui joueront leur maintien la semaine prochaine à Waha-Marche, où ils devront gagner. Odeigne démarre bien, mais se fait surprendre par Diouf d’une frappe des trente mètres (0-1). À la reprise, Gillard est accroché et Sternon lui fait justice (1-1). Peu après l’heure, Henricot, qui vient de rentrer, jaillit sur un corner (1-2). Il reste un quart d’heure à jouer quand Odeigne égalise grâce à Gillard, qui se fait accrocher, et Sternon, qui convertit le penalty (2-2). Gillard, très présent hier, offre les trois unités à ses couleurs (3-2).

Amonines 0 – Halthier 1

Amonines n’alignera plus d’équipe fanion sur le terrain et il ne se sauvera pas non plus sportivement. Le seul but de la rencontre tombe à la 14e quand Bertimes fait mouche. Un succès qui permet par ailleurs aux résidents de Grand-Halleux de s’assurer une prochaine saison en P2.