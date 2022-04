Loyers 54 – Neufchâteau 47

Après avoir livré une prestation catastrophique au match aller, les Chestrolaises, qui étaient coachées par Hugo Denève et David Carlier pour l’occasion, voulaient prendre leur revanche. C’est raté, mais Neufchâteau pourra avoir des regrets car les Chestrolaises, qui ont mené de cinq points, ont longtemps fait plus que jeu égal avec Loyers. " Mais nous avons été dominés au rebond , indique Hugo Denève. Nous savions qu’il fallait contenir trois shooteuses à Loyers, nous avons su le faire par moments, mais il a manqué deux ou trois minutes de respect des consignes." Toujours au contact à trois minutes du terme (50-47), Neufchâteau ne met plus un panier et s’incline finalement 54-47 malgré les quatorze points de Leblanc. " À huit, les filles étaient un peu émoussées", termine Hugo Denève.

Régionale II

Libramont 39– Arlon 46

Première victoire à l’extérieur pour Arlon tandis que Libramont n’évitera pas les barrages. Dès l’entame de match, Arlon prend le dessus. Chartry dépose et met Arlon aux commandes. La même Chartry plante ensuite une bombe avant de pénétrer: 2-9 et 2-11 après cinq minutes sur un panier de Lemaire. Le score monte même à 2-16 avant que Libramont, qui n’a quasiment pris aucun rebond offensif dans le premier quart-temps, atténue l’écart: 8-18 après dix minutes. "Ce premier quart-temps nous flingue le match, soupire Juliette Léonard. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé, nous n’avons pas eu la hargne et l’envie que nous aurions dû avoir avant un match pareil. Nous savons désormais qu’il faudra passer par les barrages et il faudra se préparer mentalement pour cette échéance."

À la reprise, Chartry continue son festival, Arlon file à 10-23. Les Arlonaises calent ensuite offensivement et, par souci de faute, sont obligées de repasser en zone derrière. Libramont en profite: 18-25 par Charlier et finalement 21-29 au repos. La seconde période démarre en mode mineur, les deux équipes ne marquent pas et Arlon maintien son avance: 27-35 à la demi-heure. Quand Libramont met directement un panier, on se dit que les Mauves vont revenir (29-36). Mais Chartry, excellente ce vendredi, s’illustre à distance, Duquenne réplique par deux fois, mais Arlon tient le bon bout: 35-42 à deux minutes de la fin et 39-46 au final sur un lancer de Schmit. Les Libramontoises, qui n’ont jamais su passer devant dans cette partie, pourront toutefois regretter les huit (!) lancers ratés dans les dix dernières minutes (2/10).Arlon, pour sa part, décroche une victoire méritée, quinze jours après son succès face à Rulles. " C’est dommage que la saison se termine et que nous n’ayons pas pris le rythme et la confiance un peu plus vite , regrette Serge François. Un collectif s’est créé avec le temps et les filles sont récompensées. Ce vendredi, nous n’avons jamais paniqué, nous avons su faire circuler le ballon, ce que nous ne savions pas faire avant. Il suffit de se souvenir du match aller. J’ai aussi Auriane Chartry qui sort une grosse prestation."

Notons qu’Arlon et Libramont devraient se retrouver d’ici quelques semaines en finale des play-off en P1. "Et la victoire de ce vendredi est importante pour aborder cette éventuelle finale avec confiance" , dit Serge François.

Libramont 49 Ganshoren 58

S’il restait encore un (très) léger espoir de maintien direct vendredi malgré la défaite face à Arlon, la place de barragiste est désormais officielle pour Libramont depuis son revers de samedi contre Ganshoren. Contrairement à la veille, Libramont débute bien, prend des rebonds défensifs et file a 8-2 après cinq minutes. Si Lempereur, sur lancer, laisse Libramont devant (9-8), une nouvelle perte de balle sur la dernière possession libramontoise permet à Ganshoren de mener après dix minutes: 9-11. Une avance que les Vertes vont accentuer par la suite. Libramont ne marque plus, perd des balles et Ganshoren s’envole: 13-31. Dans les dernières secondes, Bouillon et Bruyns atténuent l’écart: 18-31. Contrairement à d’autres sorties, les Libramontoises, qui ne semblent pas toujours prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, ont eu le mérite de relever la tête. Sous l’impulsion de Bruyns, Libramont revient à sept points (31-38), mais Ganshoren profite des erreurs pour reprendre de l’air: 32-45 à la demi-heure. Après une bombe de Duquenne, un panier d’une Leonard très remuante et deux points de Bruyns, Libramont, qui a encore raté trop de lancers revient à 48-54 à deux minutes de la fin. Insuffisant toutefois pour faire douter Ganshoren qui assure: 49-58.

Libramont doit donc désormais préparer son match de barrage, probablement face à Genappe, Les Mauves devront cependant retrouver de la confiance, un esprit collectif et jouer autrement que lors des dernières sorties même si quelques moments intéressants sont à retenir de ce samedi, sous peine de n’avoir que la solution de la montée avec la P1 pour garder une R2 l’an prochain.

Arlon 56 – Charleroi 79

Pas de deuxième victoire de rang pour Arlon, battu par une équipe de Charleroi plus forte ce samedi soir. "Le score est un peu sévère car nous avons fait un bon match, dit Serge François. C’était meilleur que face à Libramont vendredi soir, mais à Charleroi, vous avez deux filles qui n’ont rien à faire en R2." Si Arlon mène directement 4-0, les Hennuyères font le boulot et prennent la poudre d’escampette: 4-11. Arlon s’accroche jusqu’à la pause: 32-43. " Mais à la reprise, Charleroi, avec une Kenny monstrueuse, a pris dix points en plus", indique Serge François. Mené 44-62 à l’aube des dix dernières minutes, Arlon continue à jouer son jeu, mais Charleroi s’impose 56-79.

Fleurus 59 – Rulles 78

Rulles a mis dix minutes pour prendre l’emprise sur le match ce dimanche. Une fois que les Rullotes ont su contenir les deux sœurs Patelli, tout est devenu plus facile. Dans le deuxième quart-temps, alors que Rulles était mené 19-18, Donnez fait la différence et Rulles file à 34-42.. À la reprise, Fivet est en feu. Pourtant blessée dans le premier quart, la Gaumaise enchaîne treize points et Rulles prend le large "Nous avons même eu jusqu’a trente points d’avance , indique Mathieu Fivet. On a vu un changement avec le retour d’Élodie Jacob."

Avec ce succès, Rulles est assuré de débuter les play-off à la première place. Et comme seulement trois équipes sont inscrites, Rulles ira donc directement en finale. Normalement face à Charleroi.