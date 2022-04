Jonathan Schinckus a réussi son challenge

Et pourtant, quand on regarde le classement, Chaumont ne dispose ni de la meilleure attaque, ni de la meilleure défense.Mais les Bleus, pourtant privés de Lionel Déom pendant la majeure partie de la saison, disposaient par contre du groupe le plus homogène de la série. " Nous sommes quand même la deuxième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense , sourit Jonathan Schinckus. Bercheux réalise aussi une très grosse saison, il faut le souligner aussi. Le tournant du championnat?Quand Bercheux a perdu des plumes contre Libin, je me suis dit que nous allions être champions.Je me souviens aussi d’un rendez-vous pendant l’hiver, avant de reprendre le deuxième tour, nous avions fait un petit jeu et un petit souper raclette tous ensemble. Cela peut paraître bête, mais j’ai senti qu’il existait une énorme cohésion dans le groupe et que si nous parvenions à la garder, nous pourrions aller loin."

Grâce à des garçons plus expérimentés, comme Goosse, Reyter ou Schinckus, à des jeunes prometteurs, comme Marthus et Noppe, auteurs d’une énorme saison et à un Jonathan Schinckus au-dessus du lot dans la série, Chaumont, très imprévisible grâce à sa faculté à passer d’un schéma tactique à l’autre, retrouvera donc la première provinciale, deux ans après l’avoir quittée. Un pari réussi pour Jonathan Schinckus qui n’avait jamais caché ses ambitions. "Avec l’équipe que nous avions, nous ne pouvions pas nous cacher.Nous avions du talent et de l’expérience, avec une équipe bien balancée, indique Jonathan Schinckus. Prêt pour la P1? Nous avons tous envie d’y aller, mais il faudra travailler encore plus.Et nous voulons vraiment nous maintenir avec des joueurs locaux et des jeunes de Valfoot."