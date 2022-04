Bras sera troisième et recevra Vaux au tour final

Mageret 2 Vaux-sur-Sûre 2

"Nous avons souffert en fin de match et nous nous en sortons finalement bien avec le partage" , indique François Devillers, coach de Mageret et futur T2 de Vaux-sur-Sûre.

En première période, Mageret se montre le plus dangereux.Le dauphin d’Ochamps ouvre méritoirement la marque via Cédric Guillaume.Le médian récupère et frappe.Son ballon, légèrement dévié, trompe Fauville (1-0).Quelques minutes plus tard, Laurent Detaille égalise, mais pas le temps de respirer que Mageret reprend les commandes. Sur un centre, Fauville repousse le ballon dans les pieds de Cédric Guillaume qui envoie au fond (2-2).A l’heure de jeu, Laurent Detaille égalise et dans la foulée, Mageret se retrouve à dix après la deuxième biscotte jaune de Wuidart.Vaux pousse, mais dans les cages, Dewalque sort le grand jeu.Mageret, qui a terminé à neuf après l’exclusion de Lambert, tiendra finalement le point du partage jusqu’au bout.

Sainte-Marie 1– Bras 9

Le derby communal a logiquement tourné en faveur de Bras.Une équipe de Bras qui est assurée de terminer à la troisième place et qui connaît déjà son adversaire au premier tour du tour final: Vaux-sur-Sûre.Hier, les Brôtis menaient déjà 0-2 après deux minutes grâce à Touillaux et Quevrin, et 0-4 après onze minutes à la suite d’un auto-but de Vermeulen et d’une rose de Debue. Sur du velours, Bras a assuré un succès facile avec d’autres buts signés Quevrin (2), Étienne, Chabotier et Jardon. Pour Sainte-Marie, Hotton a sauvé l’honneur alors que le marquoir affichait déjà 0-8.

Cobreville 2 Libramont B 3

Libramont B se rapproche du tour final.Les Mauves comptent trois points de plus que Givry, leur futur adversaire.Mais Libramont dispose surtout d’une victoire de plus et d’un average positif par rapport à Givry B (+9). Il faudrait donc une petite catastrophe pour que la cinquième place ne revienne pas aux hommes de Samir Chentour.Et pourtant, hier, les Mauves ont souffert.Après cinq minutes, Grégoire centre pour Robin qui croise sa reprise de la tête (1-0). Dans la foulée, Libramont égalise grâce à un coup franc de Devillet. Après une frappe de Goosse dans les bras du portier, Cobreville passe devant.Sur coup franc de Lejeune, P.Goosse coupe la trajectoire (2-1).Cobreville pousse, mais Robin, Lejeune et Ponsard touchent les bois! En seconde période, Ribeiro reprend en demi-volée et lobe Thiry (2-2). Cobreville continue à pousser et Louis voit sa reprise passer de peu à côté. Dans les derniers instants, Libramont B décroche la victoire quand Gonty, lancé en profondeur, remporte son duel avec Thiry (2-3).

Givry B 4 – Bourcy B 0

Sur un centre de Vaguet, Huberty ouvre le score: 1-0, score au repos.Au deuxième acte, Givry B, qui risque de regretter la défaite à Sibret, se rassure via Lhermitte (2) et le jeune Megogo.

Witry 1 – Sibret 3

"Vraiment un match de fin de saison", dit Maxime Choffray.Sibret a toutefois décroché trois points supplémentaires grâce à des buts de Sass, Genon et M. Lockman (0-3).Auteur de plusieurs belles parades, Arthur Georges a toutefois dû s’avouer vaincu sur un ballon de Despontin dans le final: 1-3.

Saint-Pierre 3 Sainte-Ode B 1

"Sainte-Ode a bien évolué par rapport au premier tour, avoue Alain Scius .Et leur gardien a sorti un match cinq étoiles." Après trois minutes, à la suite d’un beau travail de Borcy T. Pierson fait mouche (1-0).Juste avant la pause, Vaillant double l’écart (2-0).A la reprise, Saint-Pierre se crée plusieurs occasions, mais Schoumaker repousse tout, même un coup franc de Maury que tout le monde voyait au fond.Après la réduction du score de Pirotte, d’une balle en lucarne, Saint-Pierre se rassure quand M.Pierson, à peine monté au jeu, trompe Schoumaker (3-1).