Bastogne a un pied en P2 à 90 m inutes de la fin du championnat

Arlon, lui, profite de cette victoire pour remonter sur le podium et surtout pour valider son ticket pour le tour final, avant de recevoir le 1er mai des Libramontois toujours en course pour le titre.

Nouveau triplé pour Macalli

Ce dimanche, la première occasion tombe dès la 3’: le centre de Lakaye trouve V. Hausman dont le coup de casque propulse le cuir sur la barre transversale de Labranche. Les Bastognards ne tardent toutefois pas à prendre l’ascendant dans un premier quart d’heure estampillé du sceau de la nervosité et de l’engagement physique. À cet égard, François doit abandonner les siens en raison d’une blessure à la cheville consécutive à un énième duel rugueux.

Dans cette rencontre loin d’être dénuée d’enjeu, le duel entre les deux buteurs invétérés que sont Roset et Macalli n’a pas déçu, le premier cité répondant deux minutes après la rose plantée par l’artificier arlonais.

La fin du premier acte devient hachée et les spectateurs ne sont pas mécontents de rejoindre la buvette pour assister à l’attaque dévastatrice de Remco Evenepoel sur la Doyenne.

Après les citrons, c’est au tour des Arlonais de démontrer leurs qualités. A contrario, les Léomen perdent peu à peu le fil de la rencontre et, malgré la superbe reprise de volée de Macoir quelques instants plus tôt, les Bleu et Blanc passent devant via l’inévitable Macalli qui est à la conclusion d’une action à montrer dans les écoles. 120 secondes plus tard, l’homme en noir désigne le point de penalty. Macalli ne rate pas l’aubaine pour ajouter un nouveau triplé dans son escarcelle. Ces deux buts consécutifs sonnent le glas des espoirs bastognards. Malgré l’injection de sang neuf, les remplaçants ne parviennent pas à inverser la tendance chez les Ardennais. Le score ne bougera plus.

BASTOGNE: Labranche 6, Jourdan 6, Gouard 6 (25’, Vandersanden 5), Grégoire 6, Gruslin 6, Belche 5 (58’, Poncelet 5), Pignon 6 (44’, Freid 6), Muller 6, Macoir 7 (70’, Stilmant 5), Guillaume 7, Roset 7

ARLON: Collin 6, Cachbach 5, Gillard 6 (72’, Davies 7) Meloni 5, Vazzana 5, A. Hausman 6, Dillembourg 7 (72’, Rocca 7), François 6 (17’, Hayon 7), V. Hausman 6, Lakaye 7 (77’, Sicaja 6), Macalli 8.

Cartes jaunes: Gruslin, Vandersanden, Cachbach, A.Hausman, Jourdan, V. Hausman, Rocca.

Arbitre: Ugo Lempereur.

Buts: Macalli (32’, 0-1), Roset (33’, 1-1), Macalli (66’, 1-2), Macalli (69’, 1-3 sur pen.)

Assistance: 100.

Note du match: 6.

32’, à la suite d’une belle action collective, Macalli frappe au premier poteau (0-1) .

33’, Macoir s’infiltre et glisse astucieusement vers Roset qui croise (1-1) .

66’, A. Hausman lance son frère Victor qui isole Macalli, qui ponctue (1-2) .

69’, Lakaye est accroché par Jourdan dans le rectangle. Macalli fusille Labranche (1-3) .