Vendredi soir, en déplacement à Averbode, Athus a grillé une cartouche en s’inclinant 3-0. "Nous sortons de ce match avec de la déception et de la frustration, commente Alain Maréchal. I l nous a manqué un petit quelque chose pour passer au-dessus de notre adversaire. Nous avons très mal débuté le match. Après, jouer un vendredi soir, après deux heures trente de route, sans match réserves, nous ne sommes pas habitués." Dans les trois sets, Athus s’est accroché, mais Averbode n’a jamais douté. Surtout pas dans le premier set où les Sudistes ont commis trop de fautes. "Nous avions travaillé les services pendant la semaine. Or, dans le premier set, nous en avons manqué huit ou neuf", soupire le coach athusien.

Au repos samedi, Athus a pu suivre la rencontre entre Marchin, son concurrent direct, et Herstal. Avec une victoire 3-1 pour Marchin. "Nous nous attendions à ce que Marchin prenne des points. Herstal termine la saison en route libre tandis que Marchin reste une équipe très accrocheuse", dit le coach.

Dimanche matin, Athus était donc obligé de prendre les trois points face à la Sélection Et les Sudistes ont rempli le contrat.Malgré la pression, Athus a très bien débuté. "Dans les deux premiers sets, nous parvenons à faire la course en tête et nous avons su être présents au bloc , indique Alain Maréchal. Dans la troisième manche, c’était plus accroché, nous émergeons vraiment sur la fin.Sur le dernier ballon, nous n’avons pas explosé de joie car nous n’avons pas livré une prestation exceptionnelle, mais quelques minutes plus tard, nous avons savouré ce maintien." Notons que le week-end a été faste pour Athus puisque les dames de P2 sont championnes. L’équipe de P1, elle, a aussi décroché le titre et évoluera en Promotion.