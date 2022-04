«Plaisir, le mot le plus important pour moi»

Mais croire que ce transfert chez les Mauves arlonais se résume à une simple question de primes serait mal connaître cet amoureux du beau jeu qu’est Kévin Warlomont. Le n°10 formé à Virton ne s’en cache pas: depuis la reprise en janvier, il ne prend plus vraiment son pied sur le terrain, chez les Mauves ardennais. "Le mot ‘‘plaisir’’ est, pour moi, le plus important dans le football, dit-il. Or depuis janvier, je n’en prends plus beaucoup durant les matchs. Contre Sart, nous jouons quinze, vingt bonnes minutes, nous ouvrons le score, et puis plus rien, nous passons le reste du match à défendre et à user de longs ballons."

Kévin Warlomont ne s’explique pas cette difficulté qu’a son équipe à maintenir le ballon au sol, alors qu’elle s’appuie sur bon nombre de joueurs qui ont connu le niveau national. "Je le comprends d’autant moins qu’au premier tour, nous y arrivions, dit-il. Nous nous posons tous cette question à Libramont, y compris le coach. Il ne demande pas de balancer, que du contraire. Mais sur le terrain, on peine à retrouver le Libramont d’avant la trêve.On réalise de bonnes séquences, mais de manière très épisodique."

«Ethe peut aller ennuyer Meix le dernier match»

Voici quelques semaines, le président Bernard Jacquemin s’était dit déçu par le rendement de certains joueurs. Entre les lignes, Kévin Warlomont semblait visé. "Je peux comprendre, je ne peux pas dire que je réalise une grosse saison, assume l’intéressé. Mais à la trêve, j’étais sur le podium du classement des buteurs de P1 avec 11 réalisations malgré tout. Le tout avec un temps de jeu de 65 à 70%. Mais c’est vrai que ces dernières semaines sont assez compliquées, j’ai souvent l’impression de ne pas servir à grand-chose." Il n’a d’ailleurs plus trouvé le chemin des filets depuis sept rencontres.

Ce qui n’empêche pas l’ancien Habaysien de continuer à rêver d’un nouveau titre en P1, après celui décroché en 2019 avec Habay. "J’y croirai tant que Meix nous laissera dans le coup mathématiquement, lance-t-il. Le leader reçoit Ethe au dernier match. Les Cassidjes savent jouer au football et ils ont encore besoin de points pour se sauver, donc ils sont tout à fait capables d’aller ennuyer les Méchois."

Pour rester dans le coup avant les 90 dernières minutes du championnat, encore faut-il prendre la mesure de La Roche ce dimanche. Bonne nouvelle pour les Mauves, les Rochois sont quasiment les seuls qui n’ont plus rien à jouer dans ce championnat. "Ce n’est pas une raison pour croire qu’ils vont venir en touristes, prévient Kévin Warlomont. Après les points perdus contre Vaux-Noville et à Aubange, après notre première mi-temps catastrophique à Florenville (NDLR, les Libramontois étaient menés 1-0 à la pause), on a bien compris qu’aucun match n’était gagné d’avance en P1."

S’il n’est pas champion cette année, Kévin Warlomont risque bien de l’être dans un an. "Freylange marque un peu les esprits avec ses transferts, mais je rappelle qu’avant cette saison, tout le monde misait sur Arlon ou Libramont. Comme quoi, entre les pronostics et la réalité du terrain, il y a souvent de la marge.Ce qui m’importe le plus, c’est de retrouver du plaisir sur le terrain. Je connais un peu Alain (Gilles) , je l’ai rencontré plusieurs fois, et sa philosophie du football colle avec la mienne. On avait d’ailleurs pris une leçon de foot à Freylange, fin février (3-0)."

Dernier Soulier d’or provincial en date, qui Kévin Warlomont voit-il lui succéder? "Ouf, bonne question. Pourquoi pas mon coéquipier Thomas Lefort?"