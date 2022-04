Habay veut garder sa place

Actuel 7e, avec 5points de retard sur Onhaye, Habay ne peut plus espérer grappiller une place, mais veut conserver la sienne, laquelle est menacée par Richelle et… Jodoigne qui suit à trois points. Samuel Petit ne pourra compter sur Reyter, Ajavon (suspendus), R.Grevisse, Raboteur (blessés), Lepère et Poncin (voyage rhéto) tandis que Jacob (pointe aux adducteurs) est incertain. Molnar et Molinari font leur retour. Côté renforts, les Habaysiens espèrent finaliser rapidement les tractations avec un flanc droit et clôturer ainsi leur mercato.