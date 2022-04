Si les Liégeois n’ont qu’un match au menu, face à Herstal, équipe de haut de tableau qui n’a plus rien à jouer, les Athusiens ont encore deux matches à se mettre sous la dent.

Le premier aura lieu ce vendredi soir à Averbode. Le second est prévu dimanche matin, face à la Sélection . "Nous savons ce qu’il nous reste à faire, nous avons notre sort entre nos mains , raconte Nathan Bokiau. Si nous descendons, ce sera de notre faute. Notre état d’esprit? Un peu de stress évidemment, mais nous sommes très motivés. Et physiquement, nous sommes en forme. Nous n’avons pas été épargnés par les blessures ou par la maladie, mais là, tout le monde est bien. Nous avons eu un amical récemment et cela s’est bien passé."

Ce vendredi soir, place donc à un déplacement à Averbode, à 2h30 de route d’Athus. " Certains ont dû adapter leurs horaires pour pouvoir venir, glisse Nathan Bokiau. Jouer un vendredi soir aussi loin de la maison, c’est une situation que nous ne connaissons pas. Le match face à la Sélection semble plus abordable? Oui, peut-être, mais ne croyez pas que nous irons à Averbode en jouant avec le frein à main. Nous n’allons pas passer cinq heures sur les routes pour aller prendre un 3-0 sans combattre. Si nous pouvons nous sauver dès vendredi, c’est parfait."

«Descendre?Une grosse déception collective»

Dimanche matin, Athus affrontera donc la Sélection. Et les Athusiens entameront le match en connaissant le résultat de Marchin, qui joue la veille. " Je ne suis pas certain que nous avons une équipe qui tient très bien la pression, lance Nathan Bokiau. Mais comme je l’ai dit, il ne faut pas faire attention à Marchin. Si je vais suivre le match de Marchin? Je regarderai le résultat, mais c’est tout.. Sur papier, Herstal est peut-être favori, mais dans cette série, vous avez des résultats surprenants chaque semaine. Tout le monde peut battre tout le monde. La Sélection? Nous ne savons pas quels jeunes seront là. Mais ils n’auront rien à perdre. "

Si Athus venait à basculer en Promotion dimanche, "ce serait une grande déception collective, explique Nathan Bokiau. Je sais que certains joueurs sont sollicités par certains clubs. Comment expliquer notre saison? Nous n’avons pas eu une saison facile, notre passeur s’est blessé en début de saison, et puis c’était au tour de Maxime Toussaint. Nous avons un peu manqué de réalisme à certains matches. Et un peu d’envie à d’autres. Nous sommes mieux depuis quelques semaines? Nous avons changé notre manière de jouer. Nous avons changé notre libero et Maxime Toussaint est revenu. Pour le moral, cela fait du bien. Une nouvelle dynamique est aussi arrivée aux entraînements. Alain Maréchal est toujours là, mais le président et moi-même, nous nous occupons d’une partie de l’entraînement. Mais quand tu regardes le classement, tu te dis que si tu avais gagné deux matches en plus, tu ne serais finalement pas loin du Top 5. Et dans n’importe quelle autre série de N3, avec seize points, tu es sauvé"