Melreux repartira avec des ambitions

Arrivée de Michaël Louche

La descente entérinée, il restait à voir ce qu’allait devenir cette équipe. On pouvait craindre l’un ou l’autre départ, mais finalement, il n’en sera rien. Bien au contraire. "Tout le monde reste et nous pouvons confirmer l’arrivée de Michaël Louche en provenance d’Aye, précise Jean-Philippe Houziaux. Il fera partie de l’équipe avec Florian, Pierre (Carrier) et moi-même. Serge sera le réserviste de luxe et il jouera en fonction de l’évolution de sa blessure. Cela nous permettra aussi d’apporter de l’aide à l’équipe B à l’occasion."

Une équipe séduisante sur le papier donc, et qui devrait assurément jouer les premiers rôles en Régionale. "En effet, on pourra nourrir des ambitions élevées , confirme Jean-Philippe Houziaux. Je pense qu’un joueur comme Pierre va pouvoir évoluer à un niveau où il pourra enfin remporter de nombreux matches. Michaël a prouvé son niveau avec l’équipe d’Aye C. Donc, les feux sont au vert."

En attendant, pour la dernière journée de championnat, les Melreusiens se déplaceront du côté de Schulen.