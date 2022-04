Cette série a été une belle découverte, à tous les niveaux. Sportivement, on se frotte à du costaud, des joueurs qui ont parfois joué à un haut niveau. Au niveau des relations avec les autres clubs, c’était génial, nous avons été bien reçus partout. Nous avons pu jouer dans le stade de Visé, au Parc des Roches, à Dison. Il y a aussi eu des derbies intéressants face à Oppagne et Mormont surtout. Nous n’avons qu’une seule envie au sein du club, revenir dans cette D3.

Dès la saison prochaine?

Non, il est toujours difficile de donner des échéances en football. Nous aurons une belle équipe, mais la P1 sera relevée. On ne fixe pas un délai pour revenir à ce niveau.

Le maintien cette saison était impossible?

Non. J’ai des regrets, nous avons des regrets. Ce départ avec 1 point sur 27 a conditionné tout le reste. Nous n’avons pas cru assez vite que nous avions le niveau. Les derniers résultats et ceux obtenus notamment face à Dison ou Onhaye sont la preuve que nous aurions pu obtenir le sauvetage. Mais la prise de conscience a été trop tardive au sein du club. Sans compter que le noyau a parfois été un peu court. Malgré nos moyens limités, je suis convaincu qu’on aurait pu compter dix points de plus et donc être plus proche du sauvetage.

Cette descente n’a pas créé d’inquiétude pour la suite?

Aucune. Laurent Amory et Christophe Bertels ont été déterminants à ce niveau en contactant des joueurs et en arrivant à conclure de jolis transferts.

Nous avons la chance d’avoir des infrastructures de qualité, une ambiance phénoménale et un niveau sportif intéressant. On a revu du monde autour des terrains de Gouvy aussi. Il y a beaucoup de positif à retenir de cette campagne.

«Encore au moins un élément offensif»

Votre équipe B a été championne en P3, si vous aviez dû choisir entre le maintien en D3 ou le titre en P3, vous auriez opté pour quoi?

Tout a été fait pour que l’équipe B monte les dernières semaines. Les jeunes commençaient à avoir la pression, il fallait les encadrer. Avoir une équipe en P1 et l’autre en P2 est une bonne chose. C’était surtout indispensable pour une partie de nos jeunes afin de leur proposer un projet cohérent. La transition entre les deux noyaux sera plus simple. C’était le moment idéal pour faire grimper notre équipe B.

Gouvy va-t-il encore transférer?

Oui, nous sommes à la recherche d’un ou deux joueurs offensifs. On ne peut pas se retrouver a 11 ou 12 comme cela a été le cas cette saison.