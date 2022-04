Les Arlonaises ne feront aucun cadeau à Libramont dans le derby de R2

Quand on fait remarquer à Lisa François que Libramont a grandement besoin de décrocher des victoires, la shooteuse arlonaise assure que les Arlonaises ne donneront aucun coup de pouce aux Ardennaises. "Ce n’est pas dans notre mentalité de laisser filer un match pour faire plaisir à un adversaire, même s’il s’agit d’une équipe provinciale, raconte Lisa François. Même si on venait à nous le demander, je pense que les filles ne seraient pas trop d’accord d’aider Libramont. D’autant plus qu’une victoire ne suffirait pas à Libramont. Les Libramontoises doivent se sauver par elles-mêmes."

Libramont et Arlon, cela devrait aussi être l’affiche en finale des play-off de P1. "Il faudra voir si Libramont est maintenu en R2 ou pas avant le match des play-off , commente Lisa François. Si Libramont est déjà assuré de rester en régionale, peut-être que les Libramontoises joueront avec moins de détermination.Pour nous, ce sera en tout cas des rencontres importantes car nous voulons absolument garder une équipe en R2. Quand on voit les progrès que nous avons réalisés depuis le début de la saison, je suis persuadée que nous avons notre place à ce niveau.Prenez nos deux matches face à Rulles.Au match aller, nous étions larguées.Au retour, nous gagnons largement. Contre Courcelles, c’est pareil, nous devions gagner.Cette défaite fait mal, mais ce n’est pas là que nous perdons le maintien. Ce qui nous a manqué cette saison? Un peu de temps. Il a fallu le temps de s’habituer à la série et d’apprendre à jouer en équipe. Toutes les filles se connaissaient, mais certaines n’avaient jamais joué ensemble. Il a fallu le temps qu’on prenne un peu d’expérience."