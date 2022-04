Les 5 matches à suivre en P2 et P3 luxembourgeoises ce week-end

1. Léglise – Tontelange (2A) Dépassé par Arlon B et Châtillon, Léglise a réalisé une très mauvaise opération durant le week-end pascal. Il se retrouve sur un siège éjectable. Les hommes de Manu Godard, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs dix derniers matchs, doivent impérativement s’imposer contre Tontelange, une équipe déforcée et qui n’a plus rien à jouer dans ce championnat.