Fabien Stenhouse (Heyd) À peine une minute aux avant-postes et déjà un but. Avec Stenhouse, c’est comme au steakhouse: rapide et bien saignant.

Défenseurs

Loïc Bertin (Meix B) Un petit intérim en attaque et trois pions au passage. On n’a pas trouvé plus offensif que lui cette semaine, même après trois heures de débat présidentiel.

William Therer (Gouvy B) Deux gestes, signés William, à retenir de ce match pour le titre de GouvyB: la lucarne de William Therer et la glissade de William Delvaux. Par respect pour le second, on ne mettra que le premier à l’honneur…

Bryan Clemens (Vaux-Noville) Un but, une exclusion provoquée: à LaRoche, il s’est engouffré sans retenue dans la porte menant au tour final. Et le portier ne l’a pas retenu…

Médians

Florian Olivier (Petit-Han) 90minutes de stress, puis le joueur-entraîneur s’offre le but du sacre dans les derniers instants. Souffrance, passion, Pâques, Olivier, ascension: comme un petit air de déjà-vu.

Mamadou Faye (Bleid) Quatre buts en deux matches serrés pour Bleid; trois roses et un assist pour son inusable médian. Mamadou Faye ou l’art de la trouver.

Nathan Renaux (Corbion) Deux buts à Wellin samedi, deux autres dans le choc pour le titre contre Bouillon et Corbion qui retrouve la 2eprovinciale34 ans plus tard. Ce Renaux-là ne marchera plus jamais à l’ombre.

Mathieu Lefort (Tintifontaine) Douze balles pour vous, monsieur Lefort! Trois ont suffi en fait, deux contre Florenville, une contre Jamoigne et Tintifontaine bientôt en vadrouille vers la P2.

Attaquants

Diego Debue (Bras) Une semaine après son titre, l’invincible Ochamps est tombé. Après la journée des bulles, la journée Debue. Moins digeste celle-là.

Jalal Jabbour (Libramont B) Trois buts à Witry, deux buts et un assist contre Saint-Pierre. Aucun défenseur n’a pu manger Jalal à Pâques.

David Loits (Muno) Et quatre de plus pour faire 44! Le jeu de Loits consiste manifestement à remplir toutes les cases.