Le drapeau norvégien Flotte(n) toujours sur l’ArdenChallenge

On savait déjà les Norvégiens très forts après le succès la veille du maillot jaune Martin Tjotta. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’un Viking lève à nouveau les bras à Wiltz, en l’occurrence Audun Brekke Flotten, équipier et compatriote de ce dernier.

Au tour des élites 3 et masters

À deux tours de l’arrivée, un quatuor était passé sur la ligne avec un avantage d’une bonne minute sur le peloton. Mais il avait été repris dans l’avant-dernière ascension de la petite Alpe d’Huez, sous l’impulsion notamment du maillot jaune. La jonction opérée, Audun Brekke Flotten faussait alors compagnie au peloton et, à l’entame du dernier tour, comptait un avantage d’1’10. Trois hommes partaient en contre, dont un certain Martin Tjotta, mais aussi notre compatriote Seppe De Clercq et le Hollandais Lars Quaedvlig. Mais Audun Brekke Flotten parvenait à maintenir un écart confortable, pour lever les bras devant… Martin Tjotta, 2een solo, et Seppe De Clercq.

Neufchâteau accueillera ce vendredi la 3eétape. Et la première pour les élites 3 et masters, qui s’élanceront à 11h30, cinq minutes après les élites sans contrat et espoirs.

Mais laissons le mot de la fin à Francis Steifer, littéralement charmé par les routes et la sécurité renforcée au Grand-Duché. "Pas un trou, le circuit à sens unique, avec une circulation interdite en sens inverse, les communes avaient placé énormément de barrières, même parfois sur les chemins boisés, et en plus de nos 30 signaleurs sur le circuit, le club de Wiltz, Vélo Woolz, et la commune de Wiltz en avaient aussi placé 40 sur les 25,5 km" , applaudit le président du CC Chevigny.