Personnellement, je m’en serais bien passé. Je n’ai qu’une envie, terminer ce championnat au plus vite. Mais si ce week-end de repos a permis à certains de se libérer l’esprit, tant mieux.

Ce déplacement à Marloie, il est plus ou moins stressant que la venue de Huy voici quinze jours?

Moins. Le match contre Huy, ce n’était pas un match comme un autre. Les deux équipes avaient le couteau sous la gorge. Il fallait ne pas le perdre. À Marloie, ce sera différent: il faudra gagner.

Marloie s’est rassuré définitivement à Mormont. Les Famennois ne devraient donc pas jouer avec le couteau entre les dents…

À voir. Avec Marloie, c’est souvent tout ou rien. J’ai l’impression que cette équipe peut gagner et perdre contre n’importe qui. Je ne m’attends pas à affronter une équipe de touristes. Cela reste un petit derby et Marloie joue son dernier match à la maison. Je ne pense pas qu’ils nous feront de cadeaux, même si, pour eux, ce serait mieux de garder Oppagne dans la série (sourire).

Oppagne n’a connu qu’une fois la défaite sur les sept derniers matchs, mais il n’a, aussi, remporté qu’un seul match. Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide?

Avec des partages, on n’avance pas beaucoup… mais on avance. Avant, nous perdions, donc nous n’allons pas faire la fine bouche. Ce qui me réjouit le plus, c’est cette solidité défensive que nous avons retrouvée. Nous ne jouons plus beaucoup au foot, mais les résultat sont là: nous avons gardé trois fois le zéro et n’avons concédé que quatre buts sur les six derniers matchs (NDLR, dont deux penaltys).

Vous dites qu’Oppagne «ne joue plus beaucoup au foot». Le plaisir ne compte plus vraiment, quand on joue pour sa survie?

Le jeu que l’on pratique ne doit pas être très beau à regarder pour les supporteurs. Et on ne peut pas dire qu’on s’amuse énormément sur le terrain en jouant de la sorte, en «dégageant» le ballon. Mais au moins, les résultats suivent. Bien sûr qu’on aimerait poser un peu plus le jeu, repartir davantage de derrière, mais en football, il faut d’abord faire des résultats. Le plaisir passe, aussi, par là. Là où il n’y a pas de points, il n’y a pas de plaisir. Puis il n’a jamais été dans la nature d’Oppagne de proposer un football léché.

Voici deux ans, le jeu pratiqué par Oppagne suscitait pas mal de compliments, non? Vous étiez d’ailleurs 4edu classement, après 16 journées, avant l’arrivée du Covid…

C’est vrai. Mais Oppagne n’avait jamais eu une aussi belle équipe. Nous n’avons plus autant de qualités aujourd’hui. Des garçons comme Yema Shongo et Marvin Étienne apportaient énormément dans la circulation du ballon. Je pourrais aussi citer Mathys Raskin, et même Simon De Bona.

Vous vous attendiez à vivre une saison aussi compliquée?

J’avais un peu peur en début de saison et mes craintes se sont confirmées. Nous avons souffert de l’absence de nos cadres tout au long de ce championnat. Si nous avions pu compter sur eux d’un bout à l’autre, nous n’en serions pas là. Mais ce n’est pas une excuse: des absents, il y en a dans toutes les équipes.

«Il faudra des renforts, et pas qu’un»

Vous jouez le plus souvent sur un côté, depuis que votre équipe est passée en 3-5-2. Cela vous plaît, ou vous acceptez avant tout ce rôle pour le bien de l’équipe?

Je pense que je suis meilleur à ma vraie place, dans l’axe défensif. Mais cela ne me dérange pas de jouer sur un côté. J’avais l’habitude de jouer au back dans une défense à quatre, mais jouer dans un couloir dans un 3-5-2, ce n’est pas pareil. Je dois encore trouver mes marques.

Vous jouez en équipe fanion à Oppagne depuis près de quinze ans, vous portez le brassard de capitaine, or il se dit que vous avez un peu hésité à rempiler et que vous avez même songé à passer en équipe B.C’est vrai?

Quand tu traverses une saison comme celle-ci, tu te poses inévitablement des questions. Tu perds aussi un peu l’envie. J’en ai discuté avec Valère (Lamy), qui est un ami proche, avec le président (Philippe Paquet), avec Benoît (Gridelet)… Ils m’ont remonté le moral. Le prési m’a dit que dans sa carrière, il avait déjà connu des saisons très compliquées, mais que ça n’avait pas empêché son équipe de rebondir. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. J’ai donc dit que j’étais prêt à poursuivre en D3 si j’avais certaines garanties, au niveau de l’effectif.

Vous ne les avez pas encore, si? Le club n’a officialisé qu’une arrivée jusqu’ici, celle de Fabrizio Santangelo.

Effectivement, mais je fais confiance au comité. Personne à Oppagne n’a envie de revivre la même saison. Et chacun sait qu’il faudra attirer des joueurs de qualité, et pas qu’un, pour faire bonne figure en D3 la saison prochaine en cas de maintien. D’autant plus qu’on ne remplacera pas un Tom Paquet d’un coup de baguette magique. Notre situation inconfortable au classement complique la tâche de nos comitards. Je ne voudrais pas être à leur place. D’autant moins qu’Oppagne, contrairement à d’autres, n’a pas des fonds illimités…

Vous qui êtes un véritable clubman, qui avez du sang gaulois dans les veines, si vous deviez faire la publicité de votre club, quels aspects mettriez-vous en valeur?

Oppagne est un club familial avec des valeurs, une bonne ambiance. Tout le monde se connaît. Quand tu repasses à la buvette, tu peux refaire le match avec le président, puis deux minutes plus tard avec un supporteur. C’est toujours un plaisir de boire un verre tous ensemble. Si on n’était pas bien à Oppagne, vous pensez que j’y serais resté toute ma vie? (rires)