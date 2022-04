La raison est simple. Les déplacements à Bruxelles ne sont plus compatibles avec mes horaires de travail. J’ai donc décidé de ne pas prolonger à Libramont. Je vais rejoindre le club de Tintigny et je vais jouer avec les copains en deuxième provinciale.

Que retiendrez-vous de cette expérience en D2?

C’est toujours agréable et enrichissant de jouer le plus haut possible. Cependant, il n’y a pas vraiment d’enjeu vu il n’y a pas de descendants. Je trouve dommage qu’à ce niveau, des équipes ne se déplacent pas ou viennent avec des équipes plus que remaniées (NDLR, deux équipes n’ont pas fait le déplacement jusqu’à Libramont cette saison).

«Le foot et le futsal sont complémentaires»

Le club hésite quant à son avenir (D1, D2 ou P1). Pour vous, quel serait le mieux pour le club libramontois?

À l’heure actuelle, je ne peux pas me prononcer; il y a encore trop d’interrogations.

Cela dépendra de la composition de l’effectif, des objectifs fixés par le club.

Vous avez joué avec des joueurs de qualité. Lequel vous a le plus impressionné?

Je pointerai Jidé Tibor. C’est le joueur avec qui j’ai eu le plus d’affinités sur le terrain. J’ai pris énormément de plaisir à jouer avec lui.

On a l’impression que le futsal a encore des difficultés à se faire sa place face au foot en prairie. Avez-vous le même sentiment?

Le futsal est tout simplement moins médiatisé que le football en prairie. De plus, il est souvent mal vu par les entraîneurs. Alors que, pour moi, il est complémentaire!

Avez-vous connu des bons moments et des plus décevants avec le Boca?

Je n’ai pas vraiment de bons ni de mauvais moments. Un bon aurait pu être la montée, mais cette saison-là, j’avais pris du recul pour me consacrer au football en prairie avec Meix en D3.