Les Canaris pourraient déjà être fixés dimanche. S’ils ne gagnent pas et que Couvin (à Ganshoren) ou Verlaine (contre Acren-Lessines) s’impose, Givry sera officiellement en D3.

En cas de victoire à Tubize, Givry pourra encore y croire avant la dernière journée et le duel face à Verlaine. Rappelons que les trois derniers de D2 descendent d’office en D3.

"On a toujours tout donné depuis le début et on le fera encore lors des deux matchs restants malgré les conditions", affirme Eddy Raskin, le coach de Givry.