Le maintien se rapproche, mais malheureusement, il n’est pas encore acquis! Mais nous sommes positifs.Nous sommes dans une bonne dynamique. Le groupe a bien compris qu’à la maison, il fallait gagner des matches.Nous partageons face à Meix, nous battons des équipes comme Ethe, Longlier ou Freylange. Nous n’avons plus perdu chez nous depuis la venue de La Roche (NDLR: le 6 novembre).Et encore, ce jour-là, nous aurions dû prendre au moins un point. Nous espérons continuer cette série face à Arlon.

On imagine que vous jetterez un œil sur le résultat d’Oppagne?

C’est clair que si Oppagne se sauve, ce que j’espère de tout cœur, le maintien, il est déjà acquis. Mais dans tous les cas, Bastogne mérite de rester en P1.Mentalement, le groupe a été très fort.Quand tu joues les derniers rôles, tu as la pression chaque semaine, tu es dans l’obligation de prendre des points, mais même au pied du mur, les mecs ont super bien réagi.

Être certain de ne pas figurer dans les trois derniers à deux matches de la fin, c’est déjà une réussite pour Bastogne?

Et comment! C’est énorme.Et je ne remercierai jamais assez mon T2, Philippe Lepinois, pour tout le travail qu’il a fourni. Il m’a beaucoup aidé dans ce défi qui n’était pas simple.Reprendre Bastogne, qui avait 5/24, cela avait tout du cadeau empoisonné.Mais je suis ambitieux et ce challenge, j’avais vraiment envie de le relever.Personne ne me connaissait, mais au fond de moi, je savais que j’étais capable de relever le défi et d’apporter quelque chose au groupe.Physiquement, mentalement, nous avons réalisé un énorme travail avec un groupe réceptif.

«Plus facile d’être entraîneur en P3»

Vous avez évoqué un travail physique et mental.Mais votre adaptation tactique, en passant à deux joueurs devant, cela a aussi eu son impact non?

Oui.Je suis un entraîneur qui ose.Mais le plus important, dans une équipe, c’est l’équilibre.Et le 4-4-2 que nous pratiquons nous a permis de trouver cet équilibre.Nous avons la chance d’avoir une bonne défense et un bon gardien.En jouant avec un 4-4-2 en losange, nous avons un joueur en plus à la récupération et quand nous récupérons le cuir, nous sommes en surnombre dans le milieu.Au début, tous les joueurs étaient surpris en voyant que personne ne prenait place sur les flancs. Mais je n’en ai pas besoin.Le losange doit s’élargir en perte de balle, c’est simple. Et devant, le système convient bien au duo Macoir-Roset qui est complémentaire. Mais le plus important dans la tactique, c’est d’avoir réussi à libérer Kévin Guillaume du marquage.Il sait à nouveau créer le danger.C’est sans doute la plus belle réussite tactique.

Vous avez débuté par des revers contre Florenville et La Roche.Vous n’avez pas eu peur?

Non. Car en me repassant les matches, j’ai vu que nous étions sur la bonne voie.Contre Florenville, nous ratons d’énormes occasions.Face à La Roche, nous livrons une superbe seconde période. Et la semaine d’après, mené 2-0 à Arlon, nous revenons à 2-3 avant de nous faire rejoindre dans le final.Ce qui m’a fait peur, c’est notre manque de chance.

C’est plus facile d’entraîner en P1ou en P3?

En P3 (rires). En P3, si tu es bien tactiquement et physiquement, tu as plus de chances de t’imposer.En P1, tout est plus préparé, les coaches ont plus d’expérience.

Tintifontaine, votre ancien club, peut être champion ce dimanche. Si vous devez choisir, vous prenez une victoire de Bastogne ou une de Tintifontaine?

Deux victoires! J’espère que Bastogne va se sauver et que Tintifontaine sera champion.Personnellement, ce serait une double réussite.Avec Tintifontaine, nous avons bossé pendant deux ans et demi pour cela. Et je serais heureux pour le président qui s’investit sans compter.

Vous serez toujours à Bastogne l’an prochain?

Nous n’avons pas encore discuté avec le président, nous sommes focus sur le maintien.Si on reste en P1, j’espère que ce sera avec moi. Si on descend en P2, je ne sais pas si je continuerai.Pour de la P2, les déplacements sont quand même longs, j’ai plus de 80 kilomètres pour venir à Bastogne.