Des triplés pour Kante, Mairy, Ngassam, Feller et Jérouville

Ainsi, en juniores, l’Arlonaise Abia Kante a-t-elle remporté le 100m, le 200m et la longueur tandis que le scolaire dampicourtois Shawn Feller faisait de même sur les mêmes épreuves, améliorant au passage ses records personnels dans les trois disciplines.

Six titres en famille

Sacres et records personnels aussi pour Simon Mairy. Le cadet dampicourtois s’est imposé sur 100haies, en hauteur et au disque. Il s’est amélioré de 2,50m environ au disque et il a pulvérisé sa meilleure performance en hauteur en franchissant 1,75m pour 1,65m auparavant. On notera que son frère Corentin s’est imposé deux fois en juniors (poids, disque) et sa sœur Inès sur 400 haies en juniores. Ce qui amène au total appréciable de six succès pour la famille.

Dampicourtoise aussi, Ange-Sarah Ngassam a dicté sa loi au poids et au disque, mais aussi sur 100m.

Enfin, tandis que sa sœur Erja s’offrait un doublé en juniores (100 haies, hauteur), la cadette bertrigeoise Mérédith Jérouville a également empoché trois médailles d’or, en 80haies, longueur et hauteur. Au passage, elle a amélioré le record du club dans sa catégorie sur 80 haies et s’est approchée à deux petits centimètres de celui de la longueur. Ces deux performances lui auraient valu de figurer dans le top 10 belge de 2021. Autant dire que sa saison est bien lancée.

Bouvart 3m plus loin

Celle de Deodato Sendo semble bien partie également. Vainqueur du 100m en 11.52, le cadet arlonais s’est placé en 6eposition dans la hiérarchie provinciale, à 3 dixièmes du chrono réalisé en 2007 par Julien Watrin.

Deux autres records personnels sont sortis du lot. Celui de la Dampicourtoise Svenia DeConinck qui a signé un doublé en scolaires et amélioré d’1cm son record à la hauteur pour passer une barre à 1,71m. Et celui du Famennois Benjamin Bouvart. Le champion de Belgique 2021 en juniors a remporté le concours du javelot en seniors et effectué un nouveau bond en avant puisqu’il a envoyé son engin à 56,75m, près de 3m plus loin que ses 53,96m réussis l’an passé.