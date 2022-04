Avec 2400 inscrits, la Bouillonnante est gâtée

Quatre distances seront proposées par l’ASBL Biotrail au départ du château de Bouillon. Aux côtés des trois incontournables – la Classique (50 km et 2580 m de dénivelé positif), la Small-Medium (30km, 1530 m) et le Sprint (15 km, 730 m), cette dernière a ressuscité un 75 km (3850 m) déjà proposé en 2019. "Les quatre parcours sont identiques, note Pascal Dotreppe, de Biotrail. On dénombre 2400 inscrits, dont 600 sur 15 km et 1000 sur 30 km, deux distances sold out depuis belle lurette. Il reste des places sur 50 et 75 km. Mais il n’y aura pas d’inscription sur place. Quand on voit la baisse des participants sur de nombreux trails, on est très gâté. On a tout mis en place pour que les coureurs prennent un maximum de plaisir, pendant et après la course."

Le plateau sera aussi alléchant, malgré la disparition, temporaire à tout le moins, de la Bouillonnante du calendrier franco-belge des Golden Trail National Series. "Salomon a réduit le nombre de courses de son challenge pour raisons budgétaires , précise Pascal Dotreppe. Les Golden Trail Series permettaient d’attirer des pointures françaises."

Gooris, Trillet, Anselme…

On se souvient notamment de la présence à Bouillon de Michel Lanne et Ludovic Pommeret, vainqueurs respectivement en 2017 et 2019. Mais les grosses pointures belges seront nombreuses. Citons William Weynant, Florent Caelen, Guillaume Deneffe, Florian Decamps, Michaël De Cooman, Xavier Diépart, Christophe Grifgnée, Vincent Siringo ou Fabian Magnée. Et, rayon luxembourgeois, Florentin Gooris, Denis Trillet, Renaud Anselme, Jérôme Quétin, Hugo Ralet ou Thibault Bastin.

Les participants du 75 km s’élanceront à 6h, du 50 km en 2 vagues à 8h et 8h30, du 30 km à 9h30 et 10h, et du 15 km à 10h30.