Arlon gagne le derby de R2 et quitte la dernière place

Première victoire de la saison à l’extérieur pour Arlon tandis que Libramont n’évitera pas la douzième place synonyme de renvoi aux barrages. Dès l’entame de match, Arlon prend le dessus. Chartry dépose et met Arlon aux commandes. La même Chartry plante ensuite une bombe avant de pénétrer: 2-9 et 2-11 après cinq minutes sur un panier de Lemaire. Le score monte même à 2-16 avant que Libramont, qui n’a quasiment pris aucun rebond offensif dans le premier quart-temps, atténue l’écart: 8-18 après dix minutes. "Ce premier quart-temps nous flingue le match, soupire Juliette Léonard. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé, nous n’avons pas eu la hargne et l’envie que nous aurions dû avoir avant un match pareil. Nous savons désormais qu’il faudra passer par les barrages et il faudra se préparer mentalement pour cette échéance."

À la reprise, Chartry continue son festival, Arlon file à 10-23. Les Arlonaises calent ensuite offensivement et, par souci de faute, sont obligées de repasser en zone derrière. Libramont en profite: 18-25 par Charlier et finalement 21-29 au repos. La seconde période démarre en mode mineur, les deux équipes ne marquent pas et Arlon maintien son avance: 27-35 à la demi-heure. Quand Libramont met directement un panier, on se dit que les Mauves vont revenir (29-36). Mais Chartry, excellente ce vendredi, s’illustre à distance, Duquenne réplique par deux fois, mais Arlon tient le bon bout: 35-42 à deux minutes de la fin et 39-46 au final sur un lancer de Schmit. Les Libramontoises, qui n’ont jamais su passer devant dans cette partie, pourront toutefois regretter les huit (!) lancers ratés dans les dix dernières minutes (2/10).Arlon, pour sa part, décroche une victoire méritée, quinze jours après son succès face à Rulles. " C’est dommage que la saison se termine et que nous n’ayons pas pris le rythme et la confiance un peu plus vite , regrette Serge François. Un collectif s’est créé avec le temps et les filles sont récompensées. Ce vendredi, nous n’avons jamais paniqué, nous avons su faire circuler le ballon, ce que nous ne savions pas faire avant. Il suffit de se souvenir du match aller. C’est peut-être moins beau à voir, mais c’est efficace. J’ai aussi Auriane Chartry qui sort une grosse prestation."

Notons qu’Arlon et Libramont devraient se retrouver d’ici quelques semaines en finale des play-off en P1. "Et la victoire de ce vendredi est importante pour aborder cette éventuelle finale avec confiance" , termine Serge François.