Oui, j’ai des problèmes de cartilage au genou depuis décembre et le simple fait de m’accroupir devant ma filleule me fait mal. Mon corps commence à me faire sentir mes 35 ans (rires). J’endosserai donc le rôle de T2 de Nicolas Lemaire la saison prochaine. Et je pourrai toujours dépanner une fois ou l’autre, s’il y a une hécatombe. Je pense avoir bouclé la boucle: après avoir été champion en P2 avec Oppagne (en 2008), puis deux fois en P1 avec Mormont (en 2011 et 2014), me voilà sacré en P3 avec Gouvy. Mais la saison n’est pas terminée, puisque nous avons encore une Coupe à aller chercher.

Entre parenthèses, vous n’avez pas été gâtés par le tirage…

C’est vrai que ce déplacement à Muno, en quart de finale, s’annonce délicat. Mais je l’ai déjà dit à mes jeunes coéquipiers: ils ne sont qu’à 270 minutes d’un doublé historique. Pas sûr que l’occasion se représentera dans leur carrière. Il faut donc la saisir.

Vous vous attendiez à fêter le titre durant ce week-end pascal?

Non, pas vraiment. Nous ne pensions pas une seconde qu’Houffalize B irait perdre à Bovigny, samedi. Nous connaissions le résultat de notre concurrent avant de monter sur le terrain (NDLR, Houffalize jouait deux heures plus tôt). Cela nous a boostés.

Vous n’avez d’ailleurs fait qu’une bouchée de Lierneux (6-1), qui était considéré comme le grand favori avant la saison…

Nous avons cinq occasions en première mi-temps, nous en mettons quatre au fond. Sur notre synthétique, nous sommes irrésistibles. Nous n’avons d’ailleurs perdu que deux points à la maison (34/36, avec un partage contre Vecmont), contre onze en déplacement (quatre nuls et une défaite, à Montleban). Nos jeunes sont très vifs et assez habiles techniquement, mais ils manquent encore de répondant physique.

Quel a été le tournant dans ce championnat?

Probablement notre victoire 0-1 à Lierneux, fin septembre. En allant gagner chez le favori de la série, nous nous sommes non seulement rassurés, après notre départ poussif (4/9), mais nous avons aussi compris que nous avions un rôle à jouer dans ce championnat. La victoire contre Ochamps A en Coupe, en juillet, m’avait déjà semblé prometteuse. Pour mes jeunes coéquipiers, c’était un succès sans grande importance, mais je leur ai quand même dit qu’en face, il y avait plusieurs anciens joueurs de D3 et de P1 (Cravatte, Gourmet, Remy, les frères Schroeder).

William Delvaux, vice-capitaine et meilleur buteur de l’équipe A, est venu en renfort lors des trois derniers matchs. C’était indispensable pour conclure?

Il est évident que pouvoir compter sur un renfort de la trempe de William Delvaux a fait du bien, dans l’ultime ligne droite. Mais l’équipe a prouvé, bien avant que William ne vienne nous donner ce petit coup de main, qu’elle avait toutes les qualités nécessaires pour décrocher ce titre. Nous étions en tête depuis de longues semaines déjà. Le club voulait simplement ajouter un peu de bouteille à une équipe qui manque encore d’expérience pour gérer ce genre de moments. Si l’on retire Thomas Lemaire, Gilles Wilmotte et moi, il n’y a aucun joueur de plus de 26 ans dans le groupe. Et quand on est premier à six ou sept matchs de la fin, la pression commence à monter. Faire appel à un joueur un peu plus mature a donc fait du bien. D’autant plus que Gilles (Wilmotte) et moi étions blessés. Mais les mérites de ce titre reviennent à tous ces jeunes qui affichent une très bonne mentalité et qui sont toujours à l’écoute.

Votre goal-average (+72), plus de fois supérieur à celui d’Houffalize B (+34), confirme que votre sacre ne souffre d’aucune contestation. Gouvy B est prêt pour la P2?

Je pense, oui. D’autant plus que Gil (Grandjean) et Matthieu (Lentz) redescendront de l’équipe A. Ce sont des piliers du club et ils apporteront leur expérience de la P1 et de la D3. Cette montée constitue une étape importante dans l’évolution du club. Il n’y aura plus qu’une division d’écart entre la A et la B (P1-P2), contre trois cette saison (D3-P3).Ce sera nettement plus intéressant pour tous les joueurs.

Avant ces six années à Gouvy, vous avez fait le bonheur de Mormont. Les deux clubs se ressemblent, non?

Un peu, oui. Ce sont deux clubs parfaitement gérés, qui reposent sur de solides épaules. Tant qu’il restera des Noirhomme à Mormont, des Amory ou des Scheid à Gouvy, ces deux clubs pourront entrevoir l’avenir sereinement. Puis les maillots sont de la même couleur, donc je n’ai jamais été dépaysé (rires).