Stéphane Vialette (Corbion) s'attendait à une opposition plus rude

Après de nombreuses années de disette, Corbion nourrissait des ambitions non négligeables dans ce championnat. Bien que majoritairement snobée par les bookmakers à l’aube de la saison, la formation présidée par Martin Pening a réalisé un parcours tout bonnement exceptionnel avec le Graal à la clé, et ce 34 ans après sa dernière apparition en deuxième provinciale. Le maillot jaune et bleu a brillé de mille feux et ébloui la concurrence en P3C, à commencer par les favoris présumés, à savoir Bouillon et Tellin. Le tacticien français des Corbelots Stéphane Vialette n’a pas seulement prôné le beau football, il a aussi su transmettre à ses hommes une rage de vaincre sans pareille.