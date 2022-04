Sagna et Bonjean à Bastogne l’an prochain

Le LS Lunch Bastogne réalisera ce soir sa dernière sortie sous cette bannière. Le club changera de nom pour la prochaine campagne avec un noyau plus étoffé. "On devrait accueillir Moustapha Sagna, un jeune joueur de Vaux-Noville pour qui ce sera la première expérience en salle, et un garçon plus expérimenté, Tanguy Bonjean (qui évolue au MFL Marche), explique le responsable bastognard Donovan Hinck. Cela devrait donc faire un groupe de 14 joueurs. Nous sommes aussi en discussions avec les centres sportifs de Bastogne et Tenneville pour voir les différentes possibilités, et on demandera aussi l’avis aux joueurs, bien sûr. Par ailleurs, Noa Weiler sera notre déléguée pour nos matchs à domicile."