Cinquième en 3D, Libramont B rêve du tour final

Mais Libramont, qui vient d’enchaîner huit victoires de rang, est en train de monter en puissance.Après un premier tour en dents de scie, Samir Chentour semble avoir trouvé le bon équilibre. "Depuis que le coach fait appel à quelques U19, je trouve que nous avons élevé notre niveau, raconte l’attaquant. Mais l’irrégularité de notre premier tour, elle n’a rien d’illogique.Nous étions une nouvelle équipe, jeune et nous devions apprendre à nous connaître. Et c’est pareil pour le coach qui ne nous connaissait pas spécialement. Désormais, nous sommes mieux en place et les résultats suivent."

Libramont B peut surtout compter sur un Jalal Jabbour en pleine forme. L’attaquant, arrivé de Sainte-Marie cet été, marque comme il respire: trois buts samedi à Witry, deux lundi contre Saint-Pierre. "C’est agréable pour un attaquant de jouer dans une équipe comme celle-là, assure le citoyen libramontois. Nous posons un maximum le jeu.Et moi, je peux miser sur mon sens du but et sur ma vitesse.Je suis satisfait de ma saison pour l’instant.D’autant plus qu’il s’agit de ma première année en équipe fanion et que le niveau de la série est assez élevé."

Un déplacement à Mageret au tour final

Si Libramont reste cinquième, les hommes de Samir Chentour iront à Mageret au premier match du tour final. "Nous préférons jouer chez nous sur notre terrain synthétique, sourit Jalal Jabbour. Mageret, c’est du costaud. Surtout là-bas.Après, nous n’avons rien à perdre.Le but, c’est de monter au terme de la saison prochaine.Après, si nous pouvons réaliser un bon tour final et prendre de l’expérience…"

Du haut de ses 20 ans, Jalal Jabbour est un pur produit libramontois. "J’ai toujours joué ici avant de partir à Sainte-Marie l’an dernier. Avec la P1, je ne jouais pas, l’équipe B n’existait pas encore et je voulais jouer en équipe fanion , termine Jalal Jabbour. Mais à Sainte-Marie, avec le Covid, la saison a rapidement été stoppée.Et comme Libramont créait son équipe B, je suis rentré à la maison.Et vu les résultats, je ne regrette évidemment pas."