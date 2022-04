C’était super, l’entente au sein du groupe est incroyable. Nous avons fait une préparation exceptionnelle qui nous a portés toute la saison. Personnellement, j’avais une place à prendre en défense. J’ai rapidement enchaîné et ai pu compter sur les conseils de Florian Marion ou Benjamin Henrotte dans les moments plus compliqués. Ils m’ont aidé à relativiser des erreurs que je pouvais commettre.

Comment avez-vous abordé la rencontre décisive face à Oppagne B?

Avec un sentiment nouveau, car si nous avions joué la tête en U17, cela n’avait rien à voir. Face à mon ancien club, dans un derby et devant tous nos supporters, la victoire était impérative. Je ne voulais pas autre chose qu’un succès. La fête a été longue ensuite, je suis rentré à 6h. Cela s’est ressenti lundi face à Rendeux. Mais nous n’allons pas regretter d’avoir fêté le titre.

Qu’est ce qui a permis à Petit-Han d’émerger cette année?

Je reste impressionné par l’investissement des joueurs pour du groupe. La présence aux entraînements n’a jamais diminué. Ceux qui n’étaient pas repris venaient nous supporter toutes les semaines. On le voit aussi avec nos nombreux buteurs: chaque joueur pouvait faire la différence. Le travail a payé.

Que peut espérer Petit-Han en P2?

Je pense que l’équipe va réussir à se maintenir. J’y crois et l’espère. Si les joueurs travaillent comme durant cette année, tout est possible. Et je serai là pour les encourager dès que je serai disponible.

À 18 ans, vous rejoignez la D3 et Mormont. Comment ce transfert est-il arrivé?

J’ai été contacté par Mormont et Oppagne. Petit-Han aurait aimé que je reste une saison de plus. Mais j’ai pensé à ma progression. Il y avait une opportunité à saisir. Denis Crevecœur et Arnaud Boclinville m’ont renseigné à Philippe Medery. J’ai eu l’occasion de m’entraîner deux fois avec eux et j’ai apprécié. Je pense que je vais beaucoup apprendre au contact du staff et des joueurs, notamment Denis, car nous jouons au même poste.

Vous risquez cependant d’avoir peu de temps de jeu.

J’y ai beaucoup réfléchi et cela m’a fait un peu hésiter. Je sais que je ne serai pas titulaire, mais je tenterai de saisir ma chance quand l’opportunité se présentera. Tout dépendra de moi. Enfin, au début, je serai surtout là pour apprendre.

Vous aviez aussi la possibilité de rejoindre Oppagne. Qu’est ce qui a pesé dans la balance?

Mon départ d’Oppagne pour Petit-Han ne s’est pas bien passé. Attention, je m’entends bien avec beaucoup de monde au club et j’habite Wéris. Mais j’ai gardé quelque chose en travers de la gorge. Ce qui ne m’empêche pas de les suivre, comme Mormont, car ce sont les deux clubs phares de la région.

Vous quittez le cocon petithannais pour un nouveau groupe.

Évidemment, j’ai de la peine de quitter ma bande de copains. Je pense notamment à Mattéo Jamoul, car nous nous suivons depuis plusieurs saisons.