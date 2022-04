Meix-devant-Virton B ne veut pas descendre

Gilles Thiriot, il vous reste deux matches pour assurer votre avenir en P2. Alignerez-vous, comme contre Chatillon, trois joueurs du noyau A?

Le règlement nous le permet. Arlon B en a aussi profité. Le club s’était fixé comme objectif de monter en D3 dans les trois ans et de pérenniser l’équipe B en P2 pour permettre à nos jeunes de s’aguerrir. Pour les A, c’est bien parti; pour les B, c’est une saison compliquée avec un manque d’efficacité à la concrétisation et une incapacité à donner des bons ballons dans les trente derniers mètres. Les trois joueurs A alignés lundi (NDLR: Aubois, Simons et Gasparoto) ont été déterminants. Impossible de vous dire qui sera aligné dimanche dans l’important match à Vance; c’est Philippe Petit, le coach des A, qui décidera.

Votre capitaine Loïc Bertin, défenseur de base, a inscrit trois buts, portant son total à sept depuis le début de saison. En quoi est-il essentiel?

C’est un leader qui a le profil idéal pour embrasser la carrière de coach quand il remisera ses crampons. Vu nos carences offensives, je l’ai fait monter d’un cran et cela a payé. Il est toujours à 100% que ce soit en match ou aux entraînements, pour galvaniser ses troupes ou encadrer les jeunes. C’est un exemple.

Vous avez votre sort entre vos mains, installés à la 9eplace, mais vous avez deux matches difficiles, à Vance et contre Bleid. Vous êtes confiants?

Il faut qu’on reste en P2. Malgré une saison de galères, le moral de mes joueurs n’a jamais faibli. J’y crois à fond. Le club est derrière nous. Contre Autelbas, la quasi totalité des joueurs de première était au bord du terrain pour nous encourager.

Julien Salpetier, actuel coach de Les Bulles, entraînera, la saison prochaine, Muno où le T1 actuel, Ludovic Sosnowski, sera son adjoint. «Je quitte Les Bulles avec le cœur déchiré, mais j’espère partir en ayant assuré le maintien lors du derby de dimanche contre Jamoigne», dit-il.