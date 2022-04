Lecerf métamorphosé sur les routes de la Doyenne

«Je me suis vraiment retrouvé dans mon élément»

Gamin, alors qu’il donnait ses premiers coups de pédale au Chevigny, il a passé plusieurs années à Chêne (Léglise), puis à Corbion. C’est là surtout qu’il s’est pris de passion pour les grimpettes.

" Samedi, je me suis vraiment retrouvé dans mon élément , dit-il. Non seulement, les côtes se succédaient, mais le soleil était au rendez-vous. J’avais encore beaucoup de réserves pour aborder le terrible mur de Bolland. Je me suis d’ailleurs retrouvé seul au commandement à l’attaque du dernier km. C’était tout profit pour mon coéquipier Lennert Van Eetvelt, mais dans le sprint, il n’a rien pu face au Français Romain Grégoire. "

Retenez bien ce nom! Deux jours après son succès, Grégoire a remis le couvert, succédant à Ayuso au palmarès du Giro du Belvédère en Italie.

William Jr, lui aussi, pense beaucoup à l’Italie. Notamment aux montagnes d’Aoste et du Mont Blanc, tout comme à celles du Tour de l’Avenir.

Mais il lui faudra patienter et confirmer sa forme ascendante sur des routes moins escarpées comme au tout prochain Tour de Bretagne.