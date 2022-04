Le Norvégien Martin Tjotta en costaud à Érezée

La journée a été longtemps marquée par une échappée de neuf coureurs, dont l’avantage a constamment oscillé entre 30 et 50 secondes. Martin Tjotta, mais aussi Thibaut Ponsaerts et Lars Put ont, tous trois, effectué le bond dans la dernière montée vers la Baraque de Fraiture. Et comme souvent à Érezée, tout s’est joué dans l’ascension finale. Tjotta s’est détaché irrésistiblement dans le dernier virage. "Mon équipe (NDLR: leTeam Ringerikskraft) a bien travaillé durant les deux premiers tours, di-il. J’ai pu revenir assez aisément sur les échappés. Ce parcours, taillé pour les costauds, m’a bien plu."

Porteur également de la tunique de meilleur jeune (U23), Tjotta entend protéger son bien, mais se montre très réservé. "N’oubliez pas que cette épreuve comporte encore quatre journées , insiste-t-il. Qui plus est, avec un classement général aux points, la moindre erreur tactique peut se payer cash. De toute manière, avec une victoire d’étape, l’objectif de départ est déjà atteint."

Ponsaerts, Monsieur Herbeumont

Derrière le lauréat du jour, la deuxième place de Thibaut Ponsaerts a été saluée comme une victoire. Ce Louvaniste de 21 ans, naguère considéré comme la plus belle pépite nationale, avec un triplé sur les côtes d’Herbeumont (deux fois en débutants puis en 1reannée juniors), a quitté Lotto-Soudal DT pour Minerva. Cette toute nouvelle équipe a perdu son patron, Filip Carpentier, 47 ans, voici quelques jours à peine. Oserait-on parler de renaissance pour Ponsaerts sur les routes qu’il affectionne? "J’ai pris beaucoup de plaisir ce premier jour , lâche-t-il. Ce résultat m’incite à viser le général, mais la route est encore longue."

Thomas Naudts (EFC-L&R-AGS) complète le podium. Septième à l’arrivée et très tôt à l’attaque, Toon Clynhens (Home Solution) s’est consolé en revêtant deux maillots distinctifs, celui à pois de meilleur grimpeur et le vert, de leader des rushes.

Aujourd’hui, toute la caravane (167 partants) s’en va à Wiltz, où la Petite Alpe d’Huez devrait départager les plus costauds.