Les mérites doivent être attribués à Albert Bertrand, regretté fondateur de la course. Il avait eu cette idée de génie de permettre à un coureur contraint à l’abandon de pouvoir repartir le lendemain. C’est une aubaine aussi pour les directeurs sportifs. Certaines formations viennent de très loin, mais savent que chaque jour, elles pourront aligner six coureurs. J’y ajouterai la qualité et la diversité d’un parcours, résultat du travail minutieux de notre président Francis Steifer.

Vous avez vous-même disputé la course à cinq reprises, de 2004 à 2008. Vous en avez gardé l’un ou l’autre souvenir?

Bien sûr. En 2004, d’abord. J’étais super-content de partager la joie de Raphaël Bastin, premier et seul provincial à ce jour à figurer au palmarès (NDLR: Arnaud De Lie s’est imposé lui aussi. En 2020, comme junior, il avait pu participer à l’épreuve réservée aux amateurs/masters). Et puis en 2008. Il tombait des cordes à Chiny. J’aborde en tête la côte d’arrivée, mais Niels Albert me contre dans le final et sur le fil, Gaëtan Bille me saute lui aussi.

Le parcours de cette 33e édition vous satisfait?

Je pense surtout qu’il ravira les coureurs autant que le public et le personnel qui encadre les équipes. Nous fonctionnons par boucles; celles-ci tournent toutes autour de 45 km. Les trois premières étapes proposent des arrivées sélectives qui raviront les puncheurs. Celle de samedi, à Sainte-Marie/Semois, se terminera probablement par un sprint massif. L’étape reine intervient le dernier jour à Rouvroy avec la triple ascension de trois côtes, dont Montquintin.

La course s’en va à nouveau pour une journée au Grand-Duché. Un plus pour sa renommée?

Incontestablement. C’est une fierté pour l’organisation. Surtout quand on voit les efforts entrepris par la Ville de Wiltz. Le tracé contraint la course à traverser la voie ferrée. Eh bien, demain, nos amis grand-ducaux stopperont carrément la circulation ferroviaire sur cette ligne et remplaceront les trains par des bus.

Jamais, la participation n’a été aussi internationale chez les élites/espoirs. Un signe qui ne trompe pas?

Elle aurait pu l’être davantage encore, puisque nous avons reçu plus de 80 demandes d’équipes, mais il n’y place que pour 29. Tous les meilleurs Belges, à l’exception des Lotto-Soudal (NDLR: ils participent au Tour de Bretagne) sont là, avec Sander De Vet, celui-là même qui nous a offert en cadeau de départ la victoire finale l’an dernier.

Vous le voyez signer le doublé que personne n’a réussi à ce jour?

Je le lui souhaite, mais l’opposition s’annonce costaude. Notamment avec les Home Solution de Siebe Deweirdt. Mais gare surtout aux Norvégiens qui viennent de s’imposer au Tour de Saône et Loire (NDLR: avec Martin Tjotta).