Au départ, je suis venu pour suivre mon coach de l’époque, Fabrice Spoiden. Et le projet que le comité proposait me convenait également. J’avais, avant cela, repris les gants à Vaux-sur-Sûre car des soucis au genou ne me permettaient plus de jouer aux avant-postes. J’ai vite remarqué qu’il y avait de la motivation dans ce club, qu’il voulait construire sur le long terme, avec l’élite provinciale dans le viseur.

Rejouer en P1, comme avec Montleban, c’était un objectif pour vous?

À 43 ans, pas du tout. Mais maintenant que j’y suis, je reste très motivé. Je m’entraîne tous les quinze jours car je travaille en pause. On verra le niveau de cette division. Je parle souvent avec des joueurs qui y évoluent et ils considèrent que le niveau a baissé. Mais je ne partage pas vraiment leur avis.

Vous croyiez à un tel résultat en début de saison?

Au début, cela a été une surprise. Quasiment personne ne nous voyait à ce niveau; seul le coach de Tenneville nous avait pointés parmi les favoris. Le comité avait plutôt prévu la montée l’année suivante car de belles équipes comme Nassogne ou Melreux-Hotton pouvaient prétendre aux lauriers. Mais on s’est pris au jeu en héritant du fauteuil de leader dès les premières journées de championnat pour finalement décrocher le titre samedi.

«Les jeunes ont bien évolué»

Quelle différence y a-t-il entre l’équipe de la saison dernière et celle de cette campagne?

Le premier élément, c’est que les jeunes ont vraiment bien évolué. Et ils ont par ailleurs une bonne mentalité. Ils écoutent les conseils des plus anciens et il existe une belle complémentarité avec eux. On sent qu’ils veulent apprendre. Et puis nous avons enregistré des transferts très intéressants comme Clotche qui forme un bon duo défensif avec Andrianne, lequel a pris plus d’envergure cette année. On peut aussi compter sur une bonne entente entre les noyaux des équipes A et B. On est toujours entre 30 et 35joueurs à l’entraînement. Il y a quinze jours, on était même 38. Cela confirme vraiment une belle unité. Les quatre coaches (NDLR: Aurélien Gomez, Daniel Martin, Claudy Grosjean et «Daguet» Lejeune) font vraiment du bon travail, avec de bonnes paroles. Tout cela étant en place, on peut aller de l’avant. Et c’est vraiment plaisant de se rendre aux différentes séances.

Que manque-t-il pour faire bonne figure en première provinciale?

Il nous faudrait un tueur devant. Et un milieu de terrain qui déménage. Nous pouvons compter sur de nombreux bons joueurs, mais nous manquons de taille. Le comité fait le nécessaire pour trouver des solutions. Et il y a d’excellents joueurs dans notre région.

Vous êtes aussi le gardien d’une des meilleures défenses de la province (14 buts encaissés). Un challenge aussi d’être le dernier rempart le moins passé du Luxembourg?

On voudrait déjà être la meilleure défense de notre série, ce serait déjà bien. Il y a d’autres très bonnes équipes dans la province, c’est plus compliqué et ce n’est vraiment pas un objectif. Il faut aussi vraiment signaler que ce n’est pas grâce à moi, mais plutôt à tous ceux qui jouent devant moi, des attaquants aux défenseurs, que l’on doit ces très bonnes statistiques défensives. Quand on y regarde bien, je n’ai pas eu beaucoup d’arrêts à réaliser même si j’ai fait ce qu’il fallait quand il le fallait.

Pas encore près de ranger les gants donc?

Non, ce n’est pas à l’ordre du jour. Je vais retourner en première provinciale pour voir si j’ai encore le niveau. Actuellement, l’envie est toujours bien présente. Et le physique semble ne pas trop ressentir le poids des années. En tout cas, sur le terrain. Ce n’est pas la même chose pour récupérer après un week-end comme on l’a connu (rires). Et puis contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, je resterai bien à Houffalize et je n’irai pas à Martelange. Ou alors certains ont signé pour moi chez les Ardoisiers…