Jean-Yves Chapelle a démissionné de son poste de directeur sportif àArlon

Par ailleurs, la gestion des équipes de jeunes est également venue sur le tapis. " Je trouve que le club fonctionnait très bien depuis que Nabil Chedid était le responsable du foot à 5 et du foot 8 (jusque U13 inclus), et moi, du foot à 11 (à partir de U14), et qui chapeautais en tant que directeur sportif, l’ensemble des équipes de jeunes. Les résultats sont là. Toutes les équipes IP (inter-provinciaux) restent en IP cette saison. Mais lors d’une réunion, Guy François a voulu devenir un manager à l’anglaise, c’est-à-dire s’occuper des équipes P1, P2, U19 et U17. Personne n’était au courant. J’ai été un peu estomaqué. Pour moi, ce n’est pas à une personne extérieure à une équipe de décider qui dispute les matches dans quatre catégories, c’est à l’entraîneur qui voit les joueurs deux ou trois fois par semaine. Cela va à l’encontre de ma philosophie sportive. En tant que directeur sportif, je n’ai jamais imposé un joueur dans une catégorie. Ce sont toujours des décisions collégiales. "

La démission de Jean-Yves Chapelle a fait bouger les choses au sein du club. " Les entraîneurs ont réagi. Il y a eu une mise au point , conclut-il. Finalement, Guy s’occupera de la P1 uniquement, et l’école de jeunes fonctionnera comme avant. De mon côté, à partir du moment où d’autres personnes prennent le rôle du directeur sportif, cela n’a plus de sens que je continue. "