Oui. On a fait un bon match. Malgré l’absence de deux joueurs importants (Tiberghien et Cornet), on a mené durant les 40 minutes.

On menait de 20 points à six minutes de la fin, puis Mathys Van Hamme a pris sa 5e faute, et moi aussi, alors qu’il restait 3’30’’ à jouer. Thibaut Piette et Chalon ont alors ramené Libramont à un point (87-88), à quelques secondes de la fin. Mais Yoann (Bernard) a assuré la victoire aux lancers francs.

Mauvaise gestion en fin de match, donc?

On a vu qu’Aurélien (Tiberghien) n’était pas là. Il nous a vraiment manqué de l’expérience. On n’a pas bien temporisé. On a perdu des ballons et commis trop de fautes, on n’a pas assuré nos shoots, et c’était catastrophique en défense.

On peut quand même être content de nos 34 premières minutes. On a super bien joué en équipe, avec une bonne mentalité. On était très soudé. On mérite la victoire.

Comment avez-vous trouvé Libramont?

Je trouve qu’ils étaient concentrés. Je n’ai pas vu une autre équipe qu’à l’aller. Sauf qu’Arnaud Piette (NDLR: suspendu) ne jouait pas. Et ça change quand même le jeu. On a pris beaucoup plus de rebonds offensifs.

C’est votre revanche par rapport à cette défaite du match aller sur le buzzer?

Je ne dirais pas cela. Mais on voulait vraiment aller la chercher. Pour prendre confiance pour les play-off.

Cette victoire vous aidera si vous retrouvez Libramont en finale des play-off?

Psychologiquement, oui. Cela nous donne confiance. On sait que tout est possible, que ce soit chez nous ou chez eux. Et on a vu que c’est une équipe qui peut revenir à tout moment, même si on a beaucoup d’avance.

L’équipe est déjà prête pour les play-off, qui ne débuteront que dans trois semaines?

Pas tout à fait. On a encore du travail. Mais je trouve qu’on a un bon jeu collectif, que ce soit en défense ou en attaque.

Grâce à cette victoire, vous conservez votre 2e place. Vous tenez à l’avantage du terrain en demi-finale contre Habay?

Maintenant qu’on a gagné contre Libramont, oui, on va clairement essayer de garder cette 2e place. C’est quand même un avantage. On a perdu à Habay de 6 points au match retour, alors qu’on avait gagné chez nous. On doit encore battre Neufchâteau C. Attention à eux, je trouve que c’est un bon groupe. Il y a de bons joueurs là-bas. Et ils vont préparer leur finale de la Coupe contre nous.