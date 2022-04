"Ce qui est un peu inattendu, sourit Esteban Thonon. Pas grand monde n’attendait Libin si haut dans le classement. Mais nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Il nous reste deux finales pour garder cette place et pour recevoir au tour final. C’est important car tout le monde sait bien que chez nous, nous sommes plus à l’aise. Nous jouons sur un grand terrain, bien large et nous savons plus facilement développer notre jeu. Qui je préfère affronter entre Neuvillers et Assenois? Peu importe. L’armada offensive d’Assenois peut faire mal à tout moment, mais nous avons battu deux fois cette équipe en championnat. Mais nous n’avons pas de préférence."

Ce tour final, Libin l’abordera sans pression. "Nous, contrairement à d’autres, nous n’avions pas l’objectif de titre ou de montée, confie le médian libinois. Nous n’avons aucune pression, mais nous jouerons à fond. Nous sommes des gagneurs et nous voulons offrir un beau cadeau au staff, aux bénévoles et au président. Tout le monde travaille pour que nous puissions évoluer dans de superbes conditions. À nous de leur faire un cadeau."

Peu importe la fin de saison de Libin, une chose est certaine, Esteban Thonon dispute ses derniers matches avec la vareuse libinoise sur le dos. L’an prochain, le médian offensif, qui a reculé d’un cran sur l’échiquier depuis quelques matches, évoluera en P1, avec Houffalize. "J’ai beaucoup discuté avec le coach et avec le président car je me sens bien à Libin, mais je pense que c’était le bon moment pour passer un cap, glisse le citoyen de Buzenol. Les trajets? Cela ne me fait pas peur. Ce qui m’a séduit à Houffalize, c’est le projet et le challenge. Faire de la route, cela ne m’a jamais dérangé, je suis habitué. Mon repositionnement en numéro six?Le coach n’a pas mille solutions, nous avons eu pas mal d’absents.Je me sens mieux plus haut, mais je peux dépanner l’équipe à cette position et je le fais sans problème. "