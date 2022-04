Darcis: «Virton, c’est un vrai match piège»

Tirer profit du sommet

Du côté du leader de la compétition, malgré l’écart au classement, on se promet de ne pas prendre cette rencontre à la légère. "C’est un vrai match piège pour nous , confirme Thibaut Darcis, le Durbuysien de l’équipe hennuyère. Et on se prépare à 100% pour ce que je considère déjà comme un tournant dans notre fin de championnat. On connaît les qualités d’Yannick Vostes qui peut gagner ses deux matches. Alessi Massart s’entraîne avec nous à la Fédération. Il nous connaît, nous aussi et il est en pleine progression. Quant à El Hachem, il avait poussé Valentin Piraert au cinquième set lors du match aller. Autant dire qu’il faut aussi se méfier de lui. En tout cas, si on veut profiter du sommet qui se déroulera au même moment entre Diest et Sokah, on ne doit pas perdre de points face à Virton. Mais je reste confiant en l’équipe. Tout le monde travaille bien pour préparer cette fin de saison qui s’annonce ouverte et qui pourrait nous permettre d’aller chercher le titre. En attendant, ne brûlons pas les étapes et tentons de prendre les trois points ce soir."

Trois points indispensables pour rester en pole position avant les deux rencontres au sommet face à Sokah (3/5) et Diest (25/5).

LESÉQUIPES

Virton: Vostes A5, El Hakem B0, Massart B0.

Castellinoise: Mendes As7, Swartenbrouckx A9, Darcis A17, Piraert A21.