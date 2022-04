Comme tout Meix, Laurent a enfilé son bleu de travail

Alex, ce match à Arlon aurait pu très mal commencer pour Meix…

Pour moi, l’arrêt de Gérald Brolet sur le penalty, même s’il survient dès la minute initiale, c’est le tournant de cette partie. On avait mal débuté d’autres matches et on s’est dit que ça allait recommencer, mais notre gardien nous a permis de reprendre confiance. Et dans l’ensemble de la rencontre, il s’est montré très rassurant. Les deux jeunes qui l’ont remplacé durant son absence ont livré de belles prestations, mais ce n’est pas comparable. Par sa présence, Gérald apporte un gros plus à l’équipe.

Quels autres aspects du jeu ont fait la différence dans cette rencontre?

La vitesse, je pense, qui a mis en difficulté une défense arlonaise un peu lente. En 1repériode, nous avons été incisifs et efficaces. Notre seconde mi-temps a été moins bonne, je ne sais pas ce qui s’est passé. Le 1-3 a relancé les Arlonais. S’ils avaient égalisé, je crois que nous serions tous tombés en dépression (rires).

Depuis trois matches désormais, vous évoluez dans un rôle plus défensif au milieu. Pourquoi ce changement?

Il fallait un peu resserrer les boulons et le coach m’a demandé de jouer plutôt en n°6, au côté de Yassin Neetens. Je préfère jouer en n°10, mais j’accepte ce changement s’il est pour le bien de l’équipe.

«Je ne sais pas défendre»

Vous aviez déjà occupé ce poste?

Non. Et j’avoue que je ne sais pas défendre. J’essaie de compenser par mon placement, par du pressing, de l’anticipation, afin de provoquer les erreurs adverses, mais je suis loin d’être spécialisé dans l’art de récupérer le ballon. Je mets un peu plus mon bleu de travail et le coach semble content de ce que je fais.

Vous avez une explication au passage à vide qui a précédé votre succès à Arlon?

Pas vraiment. Les petits pépins, le brin de chance qui manque, tout s’est un peu enchaîné alors que tout roulait pour nous auparavant. On savait que ce déplacement dans le chef-lieu serait un tournant, on ne pouvait pas le rater et on a tout fait pour bien le négocier.

Désormais, il vous faudra un succès dans le dernier match, contre Ethe le 1ermai, ou un faux pas de Libramont pour fêter le titre. Quel scénario préférez-vous?

Je suis joueur, donc j’apprécierais d’être sacré sur le terrain. Mais cette ultime rencontre face à notre voisin, qui lutte encore pour sa survie, ne sera pas simple et si on pouvait minimiser les risques, ce ne serait pas plus mal. Donc, je ne serais pas fâché si Libramont pouvait perdre des points ce week-end.