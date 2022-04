Aubange devrait retrouver la P2 l'an prochain : "Je ne crois pas aux miracles", dit Luis Lino

"Il faudrait plus qu’un miracle , commente Luis Lino. C’est quasiment impossible.Le miracle, nous y avons déjà eu droit voici quelques années quand Bertrix a arrêté.Si les Baudets ne stoppent pas leurs activités, nous descendons probablement en P3.Finalement, cet arrêt nous a permis de rester en P2.Un miracle, cela peut arriver une fois.Deux fois par contre, il ne faut pas rêver. Mais tâchons d’abord de conserver notre onzième place.Car Saint-Mard est revenu à un point.Et si nous jouons nos deux derniers matches (à Florenville et contre Sart) avec la même envie et le même visage que celui affiché lors de la seconde période samedi soir, nous ne prendrons plus aucun point."

Samedi soir, après la défaite à Saint-Mard, plusieurs joueurs d’Aubange confiaient que " si tu n’es pas capable de battre Saint-Mard, tu n’as rien à faire en P1."

Des propos partagés par Luis Lino. "Sans manquer de respect à Saint-Mard, tu dois aller gagner là-bas si tu veux prétendre à une place en première provincial e, avoue Luis Lino. Tu ne peux pas aller prendre 5-3 à Saint-Mard et te sauver. Je l’ai dit à mes gars pendant toute la semaine.Nous avons perdu le match que nous ne pouvions pas perdre. Mais attention, si nous sommes dans cette situation aujourd’hui, ce n’est pas uniquement à cause de notre défaite de samedi.Nous avons perdu trop de bêtes points depuis le début de la saison. Nous avons offert beaucoup trop de cadeaux.Au début, tu ne te disais que ce n’était pas grave, que les points allaient arriver, mais cela n’a jamais été le cas.Selon mes calculs, avec un peu plus d’intelligence, nous devrions avoir entre douze et quinze points de plus.Les matches qui me laissent des regrets?La liste est longue.Prenez déjà le match de la semaine dernière à Longlier.Tu tiens le nul là-bas, tu as le ballon au point de corner de Longlier à la dernière minute des arrêts de jeu.Tu le perds et sur le contre, tu encaisses le 2-1. Cela ne peut jamais arriver.Je pense aussi au match face à La Roche.Nous allons là-bas en étant déforcés, nous parvenons à mener 1-2, mais nous ne savons pas tenir le résultat.Nous donnons une bête touche à l’adversaire, sur la rentrée, nous commettons une faute inutile et sur le coup franc, La Roche égalise."

«Pas assez efficace dans les deux rectangles»

Quand on demande à Luis Lino ce qu’il a manqué cette saison à Aubange, outre un manque d’intelligence, l’homme estime que son équipe "a manqué d’un peu de consistance défensive.Quand tu prends 55 buts, tu ne peux pas te sauver. Mais ce constat, on peut aussi le faire dans l’autre rectangle.Nous n’avons pas marqué assez.Nous avons galvaudé pas mal de grosses occasions, il nous a manqué un buteur. Par ailleurs, certains joueurs ont aussi oublié de se remettre en question. Et enfin, j’ajouterais que nous avons été trop naïfs à certains moments.Nous avons sans doute une équipe qui joue bien au football, mais le plus important, c’est d’être présent dans les deux rectangles.Et nous n’avons pas su le faire.Parfois, nous avons voulu trop bien jouer alors qu’il suffisait de taper une longue balle devant. Peut-être que nous nous sommes crus un peu trop beaux."

Si Aubange redescend en P2 la saison prochaine, les Frontaliers ne voudront pas s’éterniser. "Nous travaillons sur l’an prochain depuis quelques semaines, que ce soit pour la P1ou la P2, assure Luis Lino. Le but, si la descente est bien réelle, ce sera de rejouer le haut du tableau et de remonter le plus vite possible."