Le retour en force du All Star Game

"On est super content, c’est une grosse réussite , lance Angélique Maurice, du comité d’organisation. On avait prévu 800 bracelets d’entrée et à 19h, tout était écoulé. Et d’autres personnes sont encore venues pour la soirée. C’est incroyable. À 2h du mat’, plus d’une centaine de personnes étaient toujours présentes. C’est bon enfant, c’est l’ambiance basket. Et il n’y a eu aucun blessé sur le terrain et aucun incident. C’est un All Star Game comme on le connaît et comme on l’aime. Il faut remercier les nombreux bénévoles et notamment Nathan Claude, le pilier de l’équipe organisatrice. "

«Un autre arbitrage»

Après deux ans d’absence à cause du Covid, il y avait une forte attente de la part des joueurs et joueuses et des supporters. À cause d’un timing plus court que d’habitude, ce sont les coaches de la province, seuls, qui avaient sélectionné les participants aux matches. Pas de vote du public cette année. Une formule gagnante, avec des équipes cohérentes. Les matches ont été disputés, par moments, en tout cas. Ça a joué dur en défense, entre les Rullotes, puis entre les Chestrolais, par exemple. Bien sûr, dans un All Star Game, il y a toujours des actions plus étonnantes, comme un lancer franc de la mascotte Coco le lapin, un shoot de l’arbitre Clémence Diseur ou des lancers d’Arnaud Chalon avec des lunettes de soleil sur le nez. Pour les arbitres, il faut pouvoir gérer. C’est particulier. Un autre état d’esprit. " C’est un autre arbitrage , souligne Clémence Diseur, joueuse à Saint-Mard, mais qui a préféré enfiler sa tenue de referee. On laisse beaucoup plus jouer. La ligne de conduite, c’est de siffler les fautes que les gens voient, les grosses fautes. Ce n’est pas le but de siffler comme en championnat. L’idée, pour tout le monde, c’est de jouer et de se faire plaisir. "

«Un peu stressé»

On a vu du beau basket, aussi. Du jeu collectif entre équipières d’un jour, comme le duo Manon Guiot (Neufchâteau) – Charlotte Donnez (Rulles) qui a très bien fonctionné. De brillantes actions individuelles, signées Deneve, Démoulin, Smaïl, Dekeyser ou Bernard. Des shoots à distance décisifs de Noël, Araujo et Schadeck. Lui, le gamin de Musson, désigné MVP, a joué au culot et a épaté la galerie en 2e mi-temps, une fois sa nervosité évacuée. " J’étais un peu stressé au début , avoue-t-il. Puis je me suis senti plus à l’aise et les coaches et toute l’équipe m’ont encouragé et m’ont dit de prendre ma chance. On a même joué des phases pour moi. Je n’ai pris que du plaisir. "

«J’avais dit que j’allais gagner»

En parlant de shoots, Lisa François a facilement remporté le concours de tirs à trois points en dames. Et elle aurait eu sa place en finale hommes. Là, le roi, c’est Nicolas Sturam. Favori, le Chestrolais a répondu présent et a assommé la finale, face à son équipier Geubel, dès le premier rack, avec un sans-faute (5/5), pour finir avec 17 shoots sur 25 (et 20 points). Chapeau! " J’avais dit que j’allais gagner , souriait-il. Il n’y a pas de pression. Dans un concours, c’est comme en match, on peut toujours passer au travers. Mais rater, ça fait partie du jeu. Le public? J’aime mieux quand il y a beaucoup de monde. C’est un bel événement. C’est long, mais c’est chouette. "