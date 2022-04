941 pilotes sur La Hallonienne, De Lie premier francophone (photos)

La course reine, 75 km et 2000 m de dénivelé positif, était sold-out, avec 800 pilotes inscrits. Ils sont finalement 713 à avoir pris le départ. L’Allemand Paul Haüser a levé les bras en 2 h 59’ 10". Simon Grégoire a fait jeu égal avec le futur vainqueur, qu’il avait était le seul à parvenir à accompagner, jusqu’au 25e km et une crevaison. Le Barvautois a finalement terminé 55e.