Collette et Oosterhof à Florenville

Florenville, qui repartira avec beaucoup d’ambitions la saison prochaine en P2, continue ses emplettes et vient d’officialiser quatre arrivées. Celles du médian jamoignard Martin Collette et de son coach Guillaume Oosterhof d’abord. Ce dernier viendra comme T2 de l’équipe A, joueur pour l’équipe B et coordinateur des jeunes. Celles aussi des Français Quentin Leclerc, de Bazeilles, et Quentin Barthel, un défenseur de Carignan. En sens inverse, Bryan Moing reprendra la direction de la France pour se rapprocher de son domicile.