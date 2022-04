Trois points et c’est tout pour Libramont

Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Samuel Bodet. Très présents physiquement dans les duels dès l’entame de match, ils ont fait mal à des Sartois qui ont mis du temps à entrer dans la partie.

Le premier quart d’heure est ainsi clairement à l’avantage des Mauves. Ils se mettent d’ailleurs très vite devant via Thomas Lefort qui profite d’une grossière erreur de la défense de Sart. Mais peu à peu, les hommes de Quentin Faymonville se réveillent et commencent à mettre le nez à la fenêtre via de belles séquences de jeu. Boulangé et Murtezi forcent Bodet à la parade sur deux belles frappes. Peu avant la mi-temps, Libramont subit clairement le jeu et Sart multiplie les actions dangereuses sans pour autant concrétiser. La mi-temps tombe à pic pour les Mauves qui en ont alors plein les pattes.

Au second round, Sart reprend le jeu à son compte, mais se heurte à une meilleure organisation des Libramontois. Solides dans les duels défensifs, ces derniers stoppent plus facilement les avancées sartoises. Libramont tente également quelques incursions offensives via notamment un tout bon Giboux, mais la défense des Verts tient bon notamment grâce à un Axel Vinaimont des grands jours. À l’heure de jeu, Libramont aurait pu doubler la mise via Haesen. Le Libramontois se retrouve seul face à Prince, mais son envoi termine au-dessus. En fin de match, Sart pousse, mais sa domination reste stérile. Les Verts termineront même la rencontre à dix: Heudens voit jaune puis conteste la décision de l’arbitre qui lui brandit le second carton jaune.