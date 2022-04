Meix a montré pourquoi il est devant

Il paraît que c’est souvent quand elles sont au pied du mur qu’on voit le vrai visage des bonnes équipes. Ce ROCMeix version 2021-22 doit donc être une bonne équipe. Leaders de plus en plus contestés, par la faute d’un inattendu 2 sur 12, les Gaumais n’ignoraient pas que ce déplacement chez des Arlonais requinqués (10/12) allait constituer un écueil majeur, et peut-être le dernier, sur la route menant aux lauriers. Ils l’ont franchi avec courage, tenacité, solidarité surtout, et une efficacité dont ils n’étaient plus coutumiers depuis quelques semaines. Avec aussi cette dose de confiance supplémentaire que leur a inoculée Gérald Brolet en détournant, dès la minute initiale, un coup de réparation frappé par Macalli. Serein et rassurant par ailleurs, le portier méchois aura été, au même titre qu’un Breda décisif (un but, deux assists), le véritable inspirateur d’une équipe qui n’aurait certes pas décroché un trophée d’élégance samedi, à l’avenue de Longwy, mais s’est distinguée par d’autres vertus.