Les occasions de buts n’ont pas foisonné en première période, si ce n’est une spectaculaire volée de Roset qui frôla la barre. Dans le jeu, Freylange était supérieur. tant dans la circulation du ballon que dans l’occupation du territoire adverse.

Malgré cela, Bastogne, bien positionné, faisait le gros dos et Labranche n’avait ni le besoin ni le loisir de s’illustrer de façon spectaculaire. "Freylange était dominateur en première période et nous n’arrivions guère à sortir, analyse Kevin Guillaume, auteur du second but local. Le but de Roset nous libère et à partir de ce moment, on a mis notre patte sur le match. Freylange développe un jeu plus joli que le nôtre, mais il est moins percutant en finition quand on peut contenir Hentcho. Nos occasions de but en seconde période justifient notre succès."

La seule erreur de Pacalli, doublure de Murcia, qui "fêtait" bon gré, mal gré, son dépucelage en P1, allait orienter la rencontre. Une demi-occasion et Roset ne se faisait pas prier, démontrant son implication intacte pour son futur ex-club.

On aurait pu subodorer une révolte des hommes d’ Alain Gilles. Mais elle se fit bien trop discrète. Quand un Léoni ne rayonne pas comme à son habitude et que Bekhane n’est pas là pour le suppléer, le jeu des Arlonais s’enlise dans une normalité qui n’est pas, ordinairement, sa marque de fabrique. Et le petit numéro de l’inoxydable Guillaume sonnera la fin des maigres illusions arlonaises. Malgré deux face-à-face qui virent sortir Pacolli vainqueur, le dernier quart d’heure s’alanguit avec un Freylange fataliste et un Léo qui n’a que comme seule priorité de protéger le précieux butin.

Même si, compte tenu du destin encore incertain d’Oppagne en D3, le maintien du Léo, n’est pas encore assuré, Samuel Zune, son président, peut déjà pousser un petit ouf de soulagement. Pour les Freylangeois en revanche, c’est la soupe à la grimace. Ce revers les placent en effet en position indélicate dans la course au tour final.