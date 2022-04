Fameux coup d’arrêt pour les joueurs de Fabrice Bergmann qui réalisent une très mauvaise opération dans la course au top 4. Les Godfroids, capables du meilleur comme du pire, ont encore prouvé cette tendance à cette occasion, s’imposant grâce à un doublé de Yoni De Rivière (0-2). En face, le but de Sébastien Chavée était insuffisant pour inverser la tendance (1-2).

Rossignol 0 – Gérouville 2

La surprise du jour. Ou demi-surprise plutôt car Gérouville est un peu la bête noire des Lochnots. Du coup, voilà une deuxième défaite de rang qui met les Mauves hors course dans la lutte pour le titre. Le but en début de rencontre de Clément a permis aux visiteurs d’attendre leurs adversaires et de miser sur les contres (0-1). À l’heure de jeu, Georges doublait l’avantage des siens et les locaux ne trouvaient pas la solution offensive (0-2).

Fouches 2 – Habay B 1

Les Fouchois renouent avec la victoire, mais que ce fut difficile puisqu’il aura fallu attendre la dernière seconde de la rencontre pour voir Mertz offrir les trois points à ses couleurs. Avant cela, Dusseldorf avait répondu au but d’ouverture de Perrad. (2-1)

Muno 4 – Etalle 1

Les Stabulois ont plié face à un homme, David Loits évidemment. Ce dernier a ajouté quatre buts aux 40 qu’il avait déjà inscrits depuis le début de la saison. Le score était de 2 à 0 lorsque Muno s’est retrouvé à dix après l’exclusion de Guiot. Dewez rendait l’espoir à son équipe, mais Loits remettait de l’ordre dans la maison (4-0).

Tintifontaine 5 – Florenville B 1

"Florenville nous a fait douter dans le troisième quart d’heure , avouait Donovan Libois qui suppléait le T1 Luc Vanderveken, absent pour l’occasion sur le banc tintifontin. Après le but de Lefort, ils sont revenus dans le match grâce à une rose de Déome-Wathy. Heureusement, on s’est bien ressaisi avec un nouveau but de Lefort avant de dérouler en deuxième mi-temps." Pireaux, Lequeux et Degand ont alors alimenté le marquoir (5-1).

Jamoigne-Chiny B 6 – Marbehan 0

L’équipe en forme du moment n’a fait qu’une bouchée de Marbehan, une excellente répétition avant de défier le leader deux jours plus tard. Deux doublés ont été signés dans cette rencontre, par Ostojic et Pirson. Goffin et Saussu ont complété l’addition (6-0).