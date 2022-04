Saint-Mard croit au miracle

En attendant, cinq buts ont été inscrits dans ce derby au cours duquel une grosse envie a transpiré dans les rangs gaumais. "Pour motiver mes troupes, j’ai joué sur la corde sentimentale, confiait Philippe Gomrée, le T1 local. Je leur ai dit que j’avais encore trois matches en P1 et que pour pouvoir sortir la tête haute, ils me feraient un beau cadeau en les jouant à fond. L’équipe s’est donnée à 100% et a su relever la tête en 2epériode. On a fait quelques modifications tactiques à la pause et ça a fonctionné avec les deux Collin en feu à la pointe de l’attaque."

Ce succès a été acquis malgré trois buts encaissés par le jeune Gheza, portier des U19, qui aura pris pas mal d’expérience à cette occasion. "On peut donc encore rêver du sauvetage si les circonstances nous sont favorables, poursuit Gomrée. Mais tous ces calculs et prévisions seront inutiles si nous ne sommes pas capables de dépasser Aubange au classement."

Dans ce final à suspense, Saint-Mard devra défier son voisin d’Ethe ainsi que Bastogne, soit deux formations qui ne sont pas encore rassurées. Aubange, pour sa part, se rendra à Florenville, déjà condamné, avant d’accueillir Sart.