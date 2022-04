Le basket luxembourgeois en fête ce dimanche à Rulles

Ce qui ne change pas, c’est le programme et l’ambiance qu’il devrait y avoir sur et en dehors du terrain, durant les matches (old stars, dames et messieurs), et les concours de tirs à trois points et de dunks.

Nul doute que les anciens seront contents de se retrouver pour entamer la journée. Et de se remémorer multitudes de souvenirs et anecdotes en tous genres. Nul doute aussi que certains ont toujours de beaux restes.

Pour le match dames, on relève plus d’expérience dans l’équipe de Benoît Bertrand. Mais dans un All Star Game, ce n’est pas le plus important. En messieurs, ça vaudra le coup de voir à l’œuvre les Chestrolais en opposition, bien aidés par quelques cracks de régionale et de P1. Gageons qu’il y aura de la défense et un bel esprit de compétition en fin de match. " Il faudra voir avec quel sérieux les hommes vont aborder la rencontre , lance Mathieu Fivet. J’espère que ce sera un beau match. "

Geubel-Sturam en finale?

Cette année, ce ne sera pas n’importe qui au concours de tirs à trois points , puisque ce sont les coaches qui ont, chacun, voté pour trois shooteurs. Mathieu Fivet, vainqueur à 8 reprises de ce concours, sait de quoi il parle: " Le niveau n’a jamais été aussi relevé que cette année. Dans le temps, il fallait venir tôt pour s’inscrire et du coup, beaucoup de bons shooteurs, comme Philippe Golinvaux, ne participaient pas chaque fois. Mon pronostic? Une finale Geubel – Sturam. Mais si Giberti est dans un bon jour, il peut les ennuyer. Et tous auront leur mot à dire. " On les a interrogés, à voir ci-dessous.

En dames, place aux jeunes. Si l’Arlonaise Lisa François shoote comme samedi dernier contre Rulles, elle sera la favorite.

Le concours de dunks promet aussi cette année, avec un Lucas Démoulin qui a déjà montré, en match, ce dont il est capable. " On a toujours eu de bons dunkers dans la province, comme Philippe Kemp et Michaël Martin , rappelle Mathieu Fivet. Cette année, on a des gars qui peuvent sortir de sacrés dunks. Mon favori, c’est Démoulin, parce qu’il a une détente extraordinaire. Il faudra voir aussi quelle originalité ils vont apporter. "