C’était décevant en effet, surtout devant nos supporters et pour le centenaire du club. Sur ce qu’on a montré en 2epériode, on méritait peut-être un point, mais ce match résume sans doute notre saison. On fait de bonnes choses, mais dans le concret, on n’est pas là, on commet des erreurs.

Malgré le gros écart au classement, vous pensez qu’il y avait moyen d’assurer le sauvetage?

Oui. Dix points, c’est clair qu’il n’y a pas photo, c’est sans discussion, mais je crois que la transition a été trop pénible après la trêve.

Un changement trop brutal, avec un nouveau coach et tous ces nouveaux joueurs?

Je ne sais pas trop dire. Je ne sais pas qui est fautif, mais la mayonnaise n’a pas pris, c’est évident. Sept défaites pour reprendre, c’était catastrophique et on a de gros regrets.

En revanche, si on analyse les choses sur un plan individuel, vous ne devez pas en avoir…

Effectivement, je revenais de loin et je pense avoir livré une bonne saison. Si on m’avait dit en début de campagne que je jouerais autant, je ne l’aurais sans doute pas cru.

Vous êtes devenu un autre type de joueur? Plus complet?

Oui, je pense. J’ai montré que je pouvais jouer à plusieurs places, je gère mieux mes qualités et défauts et j’ai grandi mentalement.

De quoi oublier une saison un peu terne avec les espoirs en 2019-20?

Je n’ai pas lâché prise, mais ça ne s’est pas bien passé effectivement. C’était ma première campagne dans le noyau pro et avec Samuel Petit (NDLR: coach des espoirs à l’époque), cela n’accrochait plus trop. Pourtant, jusque-là, ça s’était bien passé. C’était peut-être la saison de trop entre nous.

On peut dire, malgré les difficultés vécues par le club et l’équipe cette saison, que le contexte vous était favorable, non?

Je le pense aussi, puisque les jeunes avaient davantage voix au chapitre. La pression était différente, nous étions moins attendus.

Fin de contrat

Et maintenant? Imaginons que le club bascule bien en D1nationale…

Ce serait triste. Mais, pour ma part, je n’ai pas envie de reculer. J’ai prouvé que je pouvais jouer à ce niveau, ce ne serait pas une bonne idée, à mon âge, de redescendre d’un cran. Je suis en fin de contrat en juin.

Il y a trop d’instabilité à Virton?

On peut difficilement affirmer le contraire. C’est dommage, parce que c’est mon club, mais on ne sait jamais à quoi attendre.

On peut redouter un exode massif?

Malheureusement. Maintenant, l’aspect positif, c’est qu’il y aura, sauf imprévu, plus de temps pour préparer la saison que l’an passé.

Et si Virton se maintient parce que Mouscron n’a pas sa licence, vous resterez?

Je ne sais pas. Il faudra voir, dans ce cas, ce que le club propose. Voir s’il y a un projet clair.

Vous avez des contacts ailleurs?

Ça commence, oui.

Via un agent?

De manière indirecte, on va dire. Mais je n’ai plus d’agent, j’ai mis fin à notre collaboration il y a quelques semaines. J’ai estimé qu’il ne m’apportait pas grand-chose, qu’il était trop peu présent. En prendre un autre? Je ne sais pas encore.

Vous pourriez filer à l’étranger?

Oui, bien sûr. Bon, je ne suis pas prêt à me lancer dans une aventure exotique. Dans un pays de l’Est par exemple, ou même plus loin. Mais j’ai justement des contacts avec des pays assez proches. On verra. Mon souhait, c’est de continuer au moins à un niveau semblable à la D1B.