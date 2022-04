Ochamps ne réussira pas le parcours parfait. Pour la première fois de la saison, les Canaris ont perdu des plumes ce samedi.Le bourreau du champion?Bras.Rapidement sur orbite, grâce à un centre-tir de Debue, Bras, où Defoin a joué une mi-temps, a ensuite fermé la boutique et a fait le gros dos." Nous avons beaucoup subi, mais sans concéder de grosses occasions" , indique Matthieu Guiot.Des propos confirmés par Quentin Cravatte." Nous avons eu plusieurs frappes non-cadrées, des corners qui n’ont rien donné et leur gardien sort un gros arrêt, dit le coach. C’est un peu décevant, mais notre objectif reste atteint."

Vaux-sur-Sûre 14 – Bourcy B 1

En égalisant une minute après le but d’ouverture de Laurent Detaille, Bosard a cru que Bourcy Bpourrait tenir tête à Vaux.Mais les hommes de Stéphane Gillard se sont baladés ce samedi: 6-1 à la pause et 14-1 au final.Les buteurs?L.Detaille (3), Saive (2), Schoumaker (2), N.Oger (2), Léonard, B.Oger, K.Detaille, Huberty et Flamant.

Witry 0 – Libramont B 8

Accroché à l’aller, Libramont a remis les pendules à l’heure et a pu recevoir Saint-Pierre lundi en occupant la cinquième place.Samedi soir, les Mauves, sans aucun joueur de P1, ont planté quatre buts par période.Jabbour s’est offert un triplé, Valentin un doublé tandis que les autres roses ont été inscrites par Thilmant, Hahusseau et le jeune Emond.

Mageret 5 – Cobreville 0

Face à ses futures couleurs, Dimitri Loffet a vu Cobreville prendre l’eau. "Nous ratons déjà trois grosses occasions avant l’ouverture du score" , dit François Devillers.Une ouverture du score signée Bock, à la bonne place sur un centre de Thomas Poncelet (1-0).Sur corner, Dewalque voit son ballon être dévié au fond des filets de Thiry (2-0). Delperdange inscrit ensuite un doublé sur des services de Zune et de Guillaume.Le mot de la fin est pour Dewalque, qui transforme un penalty (5-0).

Neuvillers B 0 – Givry B 5

Victoire tranquille pour Givry B qui reste en course pour la cinquième place.Devant après un but de Huberty, la troupe de Dany Baclin a rapidement vu le jeune Fautré doubler l’écart (0-2).Au retour des vestiaires, Huberty plie le match avant que Lhermitte et Geubs ne fixent le score: 0-5.

Sainte-Ode B 0 – Sibret 3

Après sa première victoire, Sainte-Ode a dû s’incliner face à Sibret." Nous n’avons pas bien débuté le match, mais nous méritons la victoire", indique Maxime Choffray.Louis et Sass mettent Sibret sur orbite au premier acte. Au deuxième acte, le jeune Sass inscrit son deuxième but de la soirée: 0-3.

Saint-Pierre 7 – Sainte-Marie 0

Le derby communal a largement tourné en faveur de Saint-Pierre.Après cinq minutes, sur un centre de Vaillant, Maury ouvre le score.La pépite de Saint-Pierre y va ensuite d’un effort personnel pour le deuxième but. Avant la demi-heure, Manu Vaillant reprend un centre de Grosjean (3-0).Pierson offre ensuite deux assists.Le premier pour Legrand.Le second pour Toussaint.En fin de match, Toussaint plante le sixième but avant que Richoux ne trompe son propre gardien (7-0).