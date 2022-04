Chaumont poursuit sa marche en avant, mais les Bleus, qui menaient 3-0, se sont fait peur ce samedi. Après deux minutes, le cuir arrive vers Schinkus qui se retourne avant de frapper (1-0). Le même Schinckus place ensuite à côté. Sur un coup franc de Schinckus, Ledent repousse. Noppe a suivi, mais le portier dévie superbement. Neuvillers tente de réagir. Sur coup franc, le ballon flottant de Rausch s’écrase sur la barre. Trois minutes plus tard, Schinckus écarte vers Noppe. Sur la gauche, l’ailier a tout le temps d’ajuster un caviar pour la tête de Marotte (2-0). Au retour des vestiaires, Schinckus est touché dans le rectangle. L’arbitre occasionnel désigne le point de penalty, au grand dam de Neuvillers, qui réclamait un coup de réparation pour un accrochage similaire un peu plus tôt. Marthus n’en a cure et envoie dans la lucarne (3-0). Sur penalty, Nicolas réduit l’écart avant de récidiver après un bel enchaînement dans le rectangle deux minutes plus tard (3-2). Il reste vingt grosses minutes, mais Neuvillers ne reviendra jamais, malgré une frappe de Rausch au-dessus.

Poupehan 1 – Bercheux 3

Cueilli à froid, avec un but de Meddour sur corner d’entrée de jeu, Bercheux a inversé la tendance rapidement. Merche égalise avant que Jourdan et Collignon ne trompent Aubert, de retour entre les perches de Poupehan: 1-3 au repos. "La seconde période? On n’a rien vu, résume Didier Gourmet. Nous avons géré, sur un terrain très compliqué."

Grandvoir 1 – Libin 1

Arbitrée par Fabrice Debiais, cette rencontre, parfois trop nerveuse, n’a eu aucun gagnant. Après un centre de Nollevaux, Khelfi reprend au second poteau, mais Thiry sauve devant sa ligne. L’ailier libinois tente ensuite le lob, mais Forget a la main ferme. Dès la reprise, Grandvoir hérite d’une occasion cinq étoiles. Brunaux est seul dans le rectangle avec Degros sur sa droite. Au lieu de glisser, le maestro de Grandvoir veut placer, mais Zanelli détourne. Dans l’autre sens, une transversale de Cavelier arrive dans les pieds de Khelfi. Le cuir revient vers Delahaut dont la frappe déviée trompe Forget (0-1). En fin de match, Zanelli capte une tête de Belhommet avant de rater sa sortie sur un coup franc de Decamps. Tout profit pour Degros qui pousse au fond (1-1).

Assenois 4 – Wellin 2

Assenois est le grand gagnant du week-end dans la lutte pour la troisième place. "Notre victoire est méritée, juge Stéphane Dubois. Nous ratons de grosses occasions et nous touchons deux fois les poteaux." Grâce à un but de Fallay au premier acte, et à l’égalisation de Hanchir à la reprise, Wellin pensait revenir à la maison avec un point, mais Martin et Manand, déjà buteur au premier acte, ont permis à Assenois de s’imposer. L’autre buteur d’Assenois est Sébastien Leva.

Sainte-Cécile 0 – Haut-Fays 2

Toujours pas de victoire pour Sainte-Cécile. "Haut-Fays avait plus d’envie que nous, résume Jordan Boulanger. Notre adversaire aurait déjà pu ouvrir la marque au premier acte sans un grand Rossion chez nous." C’est finalement Gillet, d’une frappe hors du rectangle qui ouvre le score en seconde période (0-1). Sainte-Cécile a l’occasion d’égaliser sur penalty, mais Boulanger, de retour de blessure, se heurte au portier. La chance des Céciliens est passée puisque quelques instants plus tard, Gerlache tue le match: 0-2. Avec cette victoire, Haut-Fays revient à cinq points de Sainte-Ode et peut toujours rêver de la douzième place.

Saint-Hubert 2 – Orgeo 1

Encore une victoire pour Saint-Hubert qui n’a perdu qu’à Chaumont en 2022. "Mais c’est volé, avoue Mathieu Peltgen. Orgeo a dominé." Si le score est toujours de 0-0 au repos, à la reprise, Saint-Hubert trouve l’ouverture sur un penalty de Claude après une main involontaire d’Annet (1-0). Orgeo, qui avait touché deux fois le poteau à 0-0, égalise via Houchard. En renard des surfaces, le vétéran orgeotois trompe Tonnon, qui remplaçait Barthélémy entre les perches. Le but de la victoire est signé Adam qui reprend, de la tête, un centre de Mars à l’entrée du dernier quart d’heure.

Paliseul 3 – Sainte-Ode 1

Six sur six pour Paliseul. Au premier acte, Poncelet ouvre le score. "Mais nous ratons deux penalties, glisse Adrien Marchal. Poncelet se heurte au gardien sur le premier. Et sur le second, Meddah trouve le poteau." À la reprise, Werner égalise directement. Sainte-Ode a l’occasion de faire le 1-2, mais sur le contre, Poncelet trompe Francis (2-1). Quelques instants plus tard, Marchal plante le troisième but d’une équipe de Paliseul qui a aussi touché deux fois les bois.